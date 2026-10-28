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Mellbevágó számok érkeztek: akkora pofont kaphat Trump, amit senki sem gondolt volna
Globál

Mellbevágó számok érkeztek: akkora pofont kaphat Trump, amit senki sem gondolt volna

Portfolio
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48-48 százalékos arányban fej fej mellett áll a republikánus és a demokrata szenátorjelölt a republikánusok egyik hagyományos fellegvárában, Dél-Karolinában a New York Times és a Siena legújabb közvélemény-kutatása szerint. Miközben az amerikai Délen található állam váratlanul csatatérré lépett elő, Floridában is a vártnál szorosabb a küzdelem, Minnesotában pedig magabiztosan vezetnek a demokraták.

A hivatalban lévő republikánus szenátor, Darline Graham – akit bátyja, Lindsey Graham júliusi halála után neveztek ki a posztra – kevesebb mint 1 százalékponttal vezet a demokrata jelölt, Annie Andrews gyermekorvos előtt.

A szoros verseny újabb esélyt kínálhat a demokratáknak a szenátusi többség megszerzésére.

midterm szenátusi csataterek
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A független szavazók 57 százaléka támogatja Andrewst, szemben Graham 37 százalékával, de a republikánus szavazók 7 százalékát is sikerült átcsábítania a demokrata jelöltnek. Graham politikai zöldfülű, és nagy port kavart, amikor az augusztusi előválasztási vitán elismerte, hogy "nem túl tájékozott a nemzetbiztonsági kérdésekben". A dél-karolinai választók 51 százaléka – köztük a republikánusok 18 százaléka – úgy véli, hogy nincs kellő tapasztalata a tisztség betöltéséhez, míg Andrewst a válaszadók 54 százaléka tartja alkalmasnak.

A demokrata kihívót a választók a gazdaság kezelésében és a megélhetési költségek terén is kompetensebbnek tartják, támogatóit pedig kifejezetten a személyisége és a programja motiválja. Ezzel szemben Graham szavazói főként párthűségből állnak a jelölt mögött. A republikánus politikus egyetlen komoly előnye a szélesebb körű ismertség, mivel a megkérdezettek negyede még nem hallott Andrewsról. Graham mellett Trump is aktívan kampányol, az amerikai elnök a múlt heti gyűlése után csütörtökön ismét az államba látogat.

A kiélezett verseny azért meglepő fejlemény, mert

Donald Trump 2024-ben közel 18 százalékpontos előnnyel nyerte meg Dél-Karolinát, és az állam 1998 óta nem választott demokrata szenátort.

Floridában szintén a vártnál szorosabb a küzdelem, annak ellenére, hogy az állam az elmúlt évtizedben határozottan jobbra tolódott, a legutóbbi választásokon a republikánusok két számjegyű győzelmeket arattak. A tavaly Marco Rubio külügyminiszter helyére kinevezett republikánus Ashley Moody 6 százalékponttal vezet a progresszív demokrata Angie Nixon előtt. Bár Moody a legtöbb mutatóban jobban áll, a legfontosabbnak tartott gazdasági kérdésekben csupán két százalékpont az előnye, a függetlenek körében pedig Nixon vezet 52-38 arányban.

Minnesotában a demokraták aggodalmai ellenére Peggy Flanagan kormányzó-helyettes magabiztos, 14 pontos előnnyel vezet a republikánusok szenátorjelöltje, Michele Tafoya korábbi sportriporter előtt. Annak dacára, hogy a republikánusok az államban feltárt csalási botránnyal kampányolnak, és 43 százalék túl baloldalinak tartja Flanagant, a demokrata jelölt pozíciója nem ingott meg, mivel sok választó meg akarja büntetni a republikánusokat Trump gazdaságpolitikája miatt.

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Trump népszerűtlensége miatt a félidős választási hajrában

több olyan államban is védekezésre kényszerülnek a republikánusok, ahol néhány hónapja még biztosra vették a győzelmet, többek közt Iowában, Ohióban, Texasban, Kansasben és Mississippiben is.

Az Egyesült Államokban november 3-án tartják a félidős választást, amit a Portfolio oldalán percről percre fogunk közvetíteni.

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Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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