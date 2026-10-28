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Nyilatkoztak a béketárgyalásról az oroszok: Európa túl korán kezdett örülni
Globál

Nyilatkoztak a béketárgyalásról az oroszok: Európa túl korán kezdett örülni

MTI
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Az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú ukrajnai rendezési tárgyalások európai részvétel nélkül zajlanak majd, erről megállapodás született az amerikai féllel - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Vesztyi hírszolgálatnak nyilatkozva.

"Megállapodtunk abban, hogy a háromoldalú tárgyalások felújítására Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselőinek részvételével kerül sor (...)

Ők (az európaiak) ott lehetnek, ha jegyet vásárolnak. De senki sem szándékozik őket a tárgyalóasztalhoz meghívni

- fogalmazott Usakov.

Arra a kérdésre is nemmel válaszolt, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök közelmúltbeli telefonbeszélgetése során felmerült-e az európaiak részvétele a háromoldalú tárgyalásokon.

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Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára az Ivesztyija című lapnak azt mondta, hogy a novemberben Abu-Dzabiban megtartandó háromoldalú tárgyalásokon meg fogják vitatni a Moszkvának és Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciákat. Hangsúlyozta, hogy ezeknek a garanciáknak kölcsönösnek kell lenniük.

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