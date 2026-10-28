Oroszországhoz köthető szabotázsra derült fény: több országban csaptak le a gyanúsítottakra

Két fehérorosz állampolgárt vettek őrizetbe a német hatóságok azzal a gyanúval, hogy Oroszország megbízásából terveztek szabotázsakciókat végrehajtani Dél-Németországban. A férfiakat egy korábbi, romániai hadiipari létesítmény elleni gyújtogatással is összefüggésbe hozták, így Bukarest már kezdeményezte a kiadatásukat - írja a Reuters

A Der Spiegel hírmagazin biztonsági forrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy a 39 és 50 éves gyanúsítottakat még október elején vették őrizetbe. A nyomozók szerint a két férfi egy vasútvonal és egy távvezeték közelében akart tüzet gyújtani.

A gyanúsítottak után a román hatóságok is nyomoznak, mivel a feltételezések szerint közük volt egy szeptember 14-én éjjel elkövetett gyújtogatáshoz.

Akkor egy brassói ipari parkban csaptak fel a lángok, ahol egy gránátvetőket és lőszereket gyártó hadiipari vállalat működik.

A szervezett bűnözés elleni román ügyészség közölte, hogy kezdeményezték a Németországban elfogott két fehérorosz férfi, valamint egy Lengyelországban őrizetbe vett ukrán állampolgár kiadatását. A hatóságok mindhármukat a brassói szabotázsakcióban való részvétellel gyanúsítják.

A müncheni főügyészség szóvivője nem kívánta kommentálni az értesüléseket. Moszkva a korábbiakban rendszeresen visszautasította a Németország és más államok által megfogalmazott vádakat, amelyek szerint orosz megbízásból hajtanának végre szabotázsakciókat Európában.

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