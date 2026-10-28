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Putyinhoz fordultak Európa vezetői, elnöki találkozó jön - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
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Putyinhoz fordultak Európa vezetői, elnöki találkozó jön - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
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Norvégia és Finnország vezetői telefonon keresték meg Vlagyimir Putyin elnököt, rövid tárgyalást folytattak a háború lezárásáról. Stabil a tűzszünet a herszoni Oleski körül, a humanitárius műveletek elindultak. A brit védelmi miniszter szerint fel kell készülnünk arra, hogy háború lesz Oroszországgal. Románia megvádolta Moszkvát azzal, hogy ők követték el a brassói szabotázsakciót. Donald Trump elnök bejelentette: hamarosan találkozik egymással Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
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Bejelentette Donald Trump: hamarosan jön az orosz-ukrán elnöki csúcs - Találkozni fog Putyin és Zelenszkij

Hamarosan sor kerül a Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közti csúcstalálkozóra – jelentette be Donald Trump amerikai elnök az Andrews légibázison.

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Bejelentette Donald Trump: hamarosan jön az orosz-ukrán elnöki csúcs - Találkozni fog Putyin és Zelenszkij
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Putyinhoz fordultak Európa vezetői, stabil a tűzszünet a herszoni fronton- Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

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Címlapkép forrása: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images

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