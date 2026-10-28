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Súlyos botrány robbant ki Ukrajnában: háborús nyerészkedőket fogtak - 16 ember került rácsok mögé
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Súlyos botrány robbant ki Ukrajnában: háborús nyerészkedőket fogtak - 16 ember került rácsok mögé

Portfolio
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Ukrajnában felszámoltak egy olyan bűnszervezetet, amely katonai egységektől lopott el drónokat, majd újraértékesítette ezeket a hadseregnek - számolt be a RBK.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnhálózatot egy volt katona szervezte meg, aki aktív állományú katonákat, civil közvetítőket és kereskedelmi vállalkozások képviselőit is bevonta az üzletbe. A hálózat tagjai olyan katonákat kerestek, akik pénzért cserébe hajlandóak voltak drónokat kijuttatni az egységeiktől, a toborzásra pedig külön Telegram-csatornát hoztak létre.

Az ellopott eszközöket egy Dnyipropetrovszk megyei műhelybe szállították, ahol eltávolították a gyári számokat, lecserélték a jelöléseket és a QR-kódokat, majd az így felújított drónokat ellenőrzött cégeken keresztül újként értékesítették a hadseregnek.

A nyomozók eddig 25 bűncselekményt azonosítottak, és kilenc régióban, valamint Kijevben összesen több mint száz házkutatást tartottak. Az eltulajdonított katonai vagyon összértéke a hatóságok szerint mintegy 16 millió hrivnya (kb. 115 millió forint). A lefoglalt több mint 600 drón közül eddig több mint 200 darabról bizonyosodott be, hogy konkrét katonai egységek tulajdonát képezték, a többi eszköz eredetét még vizsgálják.

A drónokon kívül a házkutatások során 13 millió hrivnyát, 400 ezer amerikai dollárt, aranyat, ezüstöt, ékszereket és 15 gépkocsit is lefoglaltak.

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A bíróság mind a 16 gyanúsított esetében elrendelte a letartóztatást, óvadék megfizetésének lehetőségével.

Anton Kovalszkij megbízott legfőbb ügyész közlése szerint folytatják a lefoglalt eszközök eredetének tisztázását, valamint a hálózat teljes személyi körének azonosítását a drónok kijuttatóitól kezdve a viszonteladás szervezőiig.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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