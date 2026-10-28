Tárgyalni kezdtek Putyinnal Európa vezetői, de a beszélgetés közben teljesen váratlan dolog történt

Tavaly július óta ez volt az első alkalom, hogy Putyin Ukrajna bármelyik európai szövetségesével egyáltalán szóba állt. A beszélgetést ismerő források szerint az azonnali tűzszünet – ami Ukrajna fő követelése – alig került szóba.
A másfél órás beszélgetés során Vlagyimir Putyin hosszasan, megszakítás nélkül beszélt a szlávok középkori történelméről.
A két északi vezető tudatosan nem szakította félbe Putyin történelmi kitekintőjét, hogy felmérjék, mennyire gondolja komolyan az orosz fél a párbeszédet Európával.
Putyin történelmi rögeszméi a háború kezdete óta meghatározó szerepet játszanak a politikájában. A 2022. februári invázió előtt hosszas televíziós beszédet tartott, tavaly augusztusban pedig a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott, sikertelen csúcstalálkozóján is hasonló előadásba kezdett a középkori szláv uralkodókról. Múlt csütörtökön "a legújabb genetikai kutatásokra" hivatkozva jelentette ki, hogy az oroszok és az ukránok "egy népet" alkotnak.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a telefonhívás után lényegében elvetette a mélyebb európai párbeszéd lehetőségét.
Úgy tűnik, semmi újat nem vitattak meg. Ez csak az európaiak vágyát mutatja, hogy beékeljék magukat a tárgyalási folyamatba"
– mondta, hozzátéve, hogy a háború "folytatódni fog, sőt valószínűleg eszkalálódni is".
A finn–norvég kezdeményezés nem maradt kritika nélkül Európában sem. Mette Frederiksen dán miniszterelnök élesen bírálta az előzetesen nem egyeztetett lépést, kijelentve, hogy nagyon szkeptikus Norvégia és Finnország önálló akciójával kapcsolatban, mivel ezt egyikükkel sem hangolták össze. Giorgia Meloni olasz kormányfő irodája arra mutatott rá, hogy a telefonhívás mindennél jobban jelzi, Európa még nem jutott konszenzusra arról, ki képviselje érdekeit a békefolyamatban. Stubb és Støre ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem Európa egésze nevében tárgyaltak.
Címlapkép forrása: Kremlin Press Center/Anadolu Agency/Getty Images
Tárgyalni kezdtek Putyinnal Európa vezetői, de a beszélgetés közben teljesen váratlan dolog történt
Az akció nem maradt kritika nélkül.
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