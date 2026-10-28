Terrortámadás történt Belgrádban: vörös szintre emelték a készültséget Szerbiában

Ivica Dacic ügyvezető belügyminiszter tájékoztatása szerint a támadás éjfél után negyedórával történt.
A feltehetően kiskorú elkövető két késsel, Allah akbar kiáltással támadt rá a diplomáciai képviseletet őrző csendőrre, aki szolgálati fegyverével lelőtte.
A rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett.
A belügyminiszter közölte, hogy a támadó személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani, de a hatóságok feltételezése szerint a nyugat-szerbiai Sabacból származhatott.
Címlapkép forrása: Andrej Ivanov/Getty Images
Áttörte a fontos lélektani határt a dollár: nagy nyomás alatt a forint
Feszült a helyzet a devizapiacokon a hét legfontosabb döntése előtt.
A sóba zárt napsütés: hatalmas tartályokkal írják át a napenergia játékszabályait
Európának is jól jöhet a megoldás.
Hogyan fogunk újra Lánchidat és Nagykörutat építeni? Így kaphat új erőre a hazai fejlesztéspolitika
Nemcsak több beruházásra, hanem tudatosabb fejlesztéspolitikára is szükség van.
Kilőttek az oroszok egy Bulava interkontinentális ballisztikus rakétát
Atomtengeralattjáróról indították a fegyvert.
Tisza-kormány: felpörgött a kabinet, jelentősen megváltoznak a bérek, a nyugdíjak és a hitelek, új sebességre kapcsol az elszámoltatás
Főként a gazdasági kérdések kerülnek Magyar Péter miniszterelnök és miniszterei fókuszába.
Bejelentette Donald Trump: hamarosan jön az orosz-ukrán elnöki csúcs - Találkozni fog Putyin és Zelenszkij
"Rengeteg előrelépést értünk el."
Kiderült: újabb háborúra készül Donald Trump - Megkapták a figyelmeztetést Amerika szövetségesei
Washington rövid, de intenzív háborút tervez.
Vagyonadó: benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot - Mutatjuk, mi változott
Több ponton is átírta az eredeti tervezetet a Pénzügyminisztérium.
Megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról- az utolsó nyitott kérdésekre is megvan a válasz
Este megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról. Már minden feltétel előírás, ismert. A még nyitott kérdésekre is megérkezett a válasz. Kiderült hogyan kombinálható a Wekerle+ a többi támogat
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen számára lakást venni, ha nyugdíjat is akar. Már írtam hasonló tévhitekről, de a racionáli
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?
A hétfői Checklistben a szerb választások hatása.