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Terrortámadás történt Belgrádban: vörös szintre emelték a készültséget Szerbiában
Globál

Terrortámadás történt Belgrádban: vörös szintre emelték a készültséget Szerbiában

MTI
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Késsel támadt egy feltehetően kiskorú személy az izraeli nagykövetséget őrző csendőrre Belgrádban szerdára virradó éjszaka, a rendőr lelőtte a támadót. A szerb belügyminisztérium terrorcselekménynek minősítette a történteket, és a legmagasabb, vörös fokozatra emelte a terrorfenyegetettségi készültséget az országban.

Ivica Dacic ügyvezető belügyminiszter tájékoztatása szerint a támadás éjfél után negyedórával történt.

A feltehetően kiskorú elkövető két késsel, Allah akbar kiáltással támadt rá a diplomáciai képviseletet őrző csendőrre, aki szolgálati fegyverével lelőtte.

A rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

A belügyminiszter közölte, hogy a támadó személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani, de a hatóságok feltételezése szerint a nyugat-szerbiai Sabacból származhatott.

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Címlapkép forrása: Andrej Ivanov/Getty Images

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