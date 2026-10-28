Több mint 180 ezer embert evakuálnak, 150 km/órás széllel csap le a pusztító ciklon

Szerdán érte el India keleti partvidékét az Arnab névre keresztelt, rendkívül erős trópusi ciklon, amely széles körű pusztítást okozott Ándhra Pradés és Orisza államokban. Halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

Az indiai meteorológiai szolgálat az Arnab ciklont "nagyon erős ciklonviharnak" minősítette, ami a skálájukon a harmadik legmagasabb kategóriának felel meg. A vihar szerda délelőtt érte el Ándhra Pradés partvidékét, majd a középpontja a szárazföld belseje felé haladt tovább. A hatóságok 125–135 km/órás alapszelet és akár 150 km/órás széllökéseket jeleztek előre, a viharár pedig 1–1,5 méterrel az átlagos dagályszint fölé emelkedhet az alacsonyan fekvő területeken.

A ciklon érkezése előtt több mint 180 ezer embert telepítettek ki a két érintett államból.

A vihar fákat döntött ki az utakra, villanyoszlopokat tépett ki, és több ezren kényszerültek menedéket keresni. Iskolákat zártak be, vonat- és repülőjáratokat töröltek, valamint három ándhra pradési repülőtér működését is felfüggesztették.

A halászokat figyelmeztették, hogy ne hajózzanak ki a tengerre, a meteorológiai szolgálat pedig jelentős termés- és épületkárokra, valamint a távközlési hálózatok sérülésére számít. A televíziós felvételeken kidőlt fák és az utakat tisztító, esőkabátban dolgozó munkások láthatók.

A ciklon hatásai a szomszédos Nepálban is érezhetők, ahol a hatóságok három napra felfüggesztették a magashegyi túraengedélyek kiadását a várható esőzések és hóviharok miatt. Ez különösen érzékenyen érinti az országot, mivel jelenleg zajlik a csúcsszezon, amelyben naponta mintegy 750 túrázó kap engedélyt. Nepál már kedden figyelmeztette a turistákat, hogy az Arnab csütörtök éjszakától szombatig felhőszakadásokat, hóviharokat és lavinákat válthat ki a Himalája térségében.

Az Arnab a Bengáli-öböl felett alakult ki, amely a trópusi ciklonok egyik fő keletkezési területe. A térségben 1999 októberében egy szuperciklon közel 10 ezer ember halálát okozta Oriszában, ami az ország egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája volt. India azóta jelentősen fejlesztette korai riasztórendszereit és megelőző intézkedéseit az áldozatok számának minimalizálása érdekében, aminek eredményessége a mostani evakuálás sikerében is megmutatkozik.

Forrás: Reuters

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