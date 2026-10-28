Történelmi lépés a háborúban: egy asztalhoz ülhet Oroszország, Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa

Az Európai Bizottság és az Európai Tanács közös delegációt készül küldeni az abu-dzabi béketárgyalások következő fordulójára, amelyen az Európai Unió, Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország is képviseltetné magát – számolt be az Euronews.

A küldöttség vezetésére Björn Seibert, Ursula von der Leyen bizottsági elnök kabinetfőnöke a legesélyesebb jelölt.

A tárgyalások pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az egyeztetésekre várhatóan november elején kerül sor.

Szilárdan elkötelezettek vagyunk nemcsak a háború lezárása, hanem egy igazságos és fenntartható béke megteremtése mellett. Ez a célunk, és ezt az álláspontot képviseljük a folyamatban lévő tárgyalásokon"

– közölte az Európai Bizottság szóvivője.

A lap kiemeli, hogy Brüsszel most először támogat egy olyan többoldalú tárgyalást, melyen az európai, az ukrán, az amerikai és az orosz fél egyaránt egy asztalhoz ülne. A békefolyamat során erre eddig nem volt példa, hiszen az Egyesült Államok korábban főként közvetlenül Oroszországgal tárgyalt, és csak alkalmanként került sor háromoldalú egyeztetésekre Ukrajna bevonásával.

Különösen figyelemre méltó, hogy Oroszország ezúttal nem utasította el Európa részvételét, holott korábban többször is ezt tette. Sőt, úgy tűnik, Moszkva maga is szorgalmazza a közvetlen párbeszédet.

Nem elég csak Kijevvel beszélni. Párbeszédet kell folytatnunk egész Európával, amely teljes mértékben Kijev mögött áll"

– jelentette ki a múlt héten Jurij Usakov, Putyin elnöki tanácsadója.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images