Váratlan engedmény a rakétákért: komoly ígéretet tett Zelenszkij Trumpnak

Az államfő úgy véli, a közel-keleti helyzet miatt kap Ukrajna ilyen kevés elfogórakétát az Egyesült Államoktól. Mint mondta, naponta foglalkozik azzal, hogy felkutasson a világban megvásárolható Patriot elfogórakétákat, és minden héten kénytelen újabb segélycsomagokat kérni Ukrajna orosz ballisztikus rakétákkal szembeni védelmére. Ahhoz, hogy Ukrajna más országtól vásároljon amerikai fegyvert, az Egyesült Államok jóváhagyására van szükség.
Zelenszkij elmondta, hogy Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter egy hónapnyi várakozás után végül aláírta a 12 rakétát tartalmazó amerikai csomagról szóló dokumentumokat, de továbbra is kérdéses a más országok birtokában lévő rakéták átadásának jóváhagyása.
Az elnök arról is beszámolt, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott New York-i megbeszélésén egy "téli rakétacsomag" jóváhagyását kérte. Zelenszkij elmondása szerint közölte a szükséges mennyiséget, valamint azt, hogy
ha Ukrajna megkapja ezeket a rakétákat, akkor nem támadja velük az orosz olajfinomítókat.
Amikor Trump megkérdezte, hogy honnan lehetne beszerezni ezeket a rakétákat, Zelenszkij megnevezte azokat az országokat, amelyek információi szerint rendelkeznek velük. Az ukrán elnök szerint Trump azt válaszolta, hogy az Egyesült Államok minden tőle telhetőt megtesz, de nekik maguknak is szükségük van rakétákra, mivel kevés van belőlük.
Az elnök kijelentette: a Starlink polgári műholdas kommunikációs rendszer, valamint annak katonai változata, a Starshield működésének lelassítása volt az egyik előidézője annak, hogy civilek életüket vesztették az orosz légitámadásokban. Hozzátette: nem tudja, ki adott utasítást a szolgáltatások működésének lelassítására.
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