Vége a magyar segítségnek: saját amerikai vadászgépeivel védi már a légterét a szomszédos ország

A szlovák fegyveres erők átvették szövetséges partnereiktől szerdán az ország légterének védelmét - jelentette be Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter a kormány pozsonyi ülése utáni sajtótájékoztatóján.

A miniszter bejelentése szerint jelenleg már a 2018-ban megrendelt és szlovák légierőnek 2024-től kezdődően leszállított tíz amerikai F-16-os vadászbombázóval, valamint saját földi légvédelmi rendszerrel biztosítják az ország légterének teljeskörű védelmét.

A szlovák légtér védelmét az elmúlt években ideiglenesen szövetséges szomszédos országok, Magyarország, Csehország és Lengyelország légierői biztosították.

Szlovákia a szövetséges országok légierőinek ezt a segítségét azért vette igénybe, mert a szlovák hadsereg kivonta a használatból az orosz gyártású MiG-29-es vadászrepülőit, amelyeknek teljes állományát, 13 darabot, még 2023-ban Eduard Heger ügyvezető kormányának idején átadtak Ukrajnának.

Már hadrendbe állították az első izraeli gyártású Barak MX típusú földi légvédelmi rendszert is, amelyből hármat rendelt Szlovákia. Kalinák közlése szerint a második még az idei év végéig, a harmadik pedig a jövő évben érkezik meg Szlovákiába.

A 14 darab F-16-os vadászbombázó 1,6 milliárd euróért való megvásárlásáról Szlovákia a szerződést a 2018-as év végén írta alá. Akkor még úgy volt, hogy a gépeket több részletben 2023-ig szállítják le úgy, hogy ezekből négyet kiképzésre használnak. Tíz gép leszállítása végül csak 2025-ig bezárólag, de megtörtént. A már említett négyet pedig továbbra is szlovák pilóták kiképzésére használják az Amerikai Egyesült Államokban, és Szlovákiába szállításukat korábbi közlések szerint 2028-ra tervezik.

A jelenlegi szlovák kormány idén szeptemberben újabb négy darab F-16 D Block 70 típusú, amerikai gyártmányú vadászbombázó megrendeléséről hozott döntést, az ezek megvásárlására vonatkozó szerződéseket a vonatkozó előirányzás szerint még az idei év végéig meg kell kötni. A vadászgépek leszállításának határidőjéről és a beszerzés tervezett értékéről eddig nem hoztak nyilvánosságra információkat. A védelmi tárca közlése szerint az újonnan megrendelt F-16-osok árát részletekben 2030-ig fizetik majd ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images