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Zelenszkij elnök nagyon nem szeretne újabb Jaltát látni
Globál

Zelenszkij elnök nagyon nem szeretne újabb Jaltát látni

MTI
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A "befolyási övezetek újrafelosztására" figyelmeztetett szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a Donald Trump amerikai, Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti találkozó tervével kapcsolatban.

Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy egyelőre továbbra sem tudni, a három vezető miről tárgyalna, azonban leszögezte:

nagyon nem szeretnénk, ha (a találkozó) egy újabb Jaltát eredményezne, a befolyási övezetek újrafelosztásával".

Úgy gondolom, Oroszország mindenkinél jobban várja ezt a találkozót"

- hangsúlyozta Zelenszkij, egyúttal figyelmeztetett arra is, nem szabad, hogy Moszkva újabb diplomáciai előnyhöz jusson.

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Mint mondta, Kijev azt szeretné, ha még a tervezett egyeztetések előtt sor kerülne az ukrajnai rendezést célzó tárgyalások újabb, Abu-Dzabiban tartandó fordulójára, amelyen mind az ukrán, mind az orosz, mind pedig az amerikai fél is részt venne.

Az emírségekbeli találkozót - amelyen Kijev a többi között energetikai tűzszünetet szeretene elérni - az előzetes közlések szerint november elején rendeznék.

Jurij Usakov, az orosz államfő külügyi tanácsadója a múlt héten jelentette be, hogy Peking a november közepén Kínában tartandó APEC-csúcstalálkozó keretében dolgozik a Putyin, Hiszi és Trump közötti esetleges megbeszélés előkészítésén.

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Címlapkép forrása: President Of Ukraine, CC0, via Wikimedia Commons

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