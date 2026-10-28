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Zsíros ajánlatot kapott Vlagyimir Putyin Amerikától - Hatalmas üzlettel csábítanák az oroszokat a háború lezárására
Globál

Zsíros ajánlatot kapott Vlagyimir Putyin Amerikától - Hatalmas üzlettel csábítanák az oroszokat a háború lezárására

Portfolio
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Az amerikai energiavállalatok orosz piacra való visszatéréséről tárgyal az Egyesült Államok Moszkvával - tudta meg a Financial Times. A lap szerint tárgyalnak még az orosz légtér újranyitásáról és az orosz titánexport újraindításáról is a felek.

A lap úgy tudja, hogy az egyeztetések az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalások keretében zajlanak.

A lehetséges megállapodások között szerepel a Szahalin–1 projekt keretében folyó közös kőolaj-kitermelés újraindítása a Távol-Keleten, valamint az Egyesült Államok bevonása az Európába irányuló orosz kőolajexport újraindításába a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

A felek emellett az orosz titán amerikai exportjának újraindítását is mérlegelik, amely a repülőgépgyártás egyik nélkülözhetetlen alapanyaga. Szintén napirenden szerepel egy olyan egyezség, amely lehetővé tenné az amerikai légitársaságok számára az orosz légtér tranzitcélú használatát, ami jelentősen csökkentené az üzemanyagköltségeiket.

A Financial Times forrásai szerint ugyanakkor a felek álláspontja jelentősen eltér az együttműködés feltételeit illetően.

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Moszkva a lehető leghamarabb helyreállítaná a gazdasági kapcsolatokat Washingtonnal, míg a Fehér Ház ragaszkodik ahhoz, hogy a megállapodások megkötését az ukrajnai háború lezárásához kössék.

A gazdasági megállapodások egy átfogó békemegállapodás részét képezik majd, amely véget vet ennek a brutális, véres háborúnak. Végleges döntések azonban még nem születtek"

– nyilatkozta egy bennfentes.

Nyugati diplomaták szerint a béke elérésének fő akadálya továbbra is Vlagyimir Putyin álláspontja. Értékelésük alapján az orosz elnök egyelőre nem hajlandó beszüntetni a hadműveleteket az Egyesült Államokkal kötött gazdasági megállapodásokért cserébe.

Putyin számára ez nem a pénzről szól, hanem a megalázásról és a kontrollról"

– fogalmazott az egyik forrás.

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Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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