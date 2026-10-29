70 ezer rendőrt vezényelnek az utcákra: erőszakos zavargásoktól tartanak Franciaországban

Kiemelt rendőri készültséget rendelt el a francia belügyminiszter az október 31-re, Halloween napjára meghirdetett tüntetések miatt. Laurent Nunez bejelentette, hogy országszerte hetvenezer rendőrt vezényelnek az utcákra, akik határozottan fellépnek a szerintük szélsőbaloldali csoportok által szervezett esetleges zavargásokkal szemben.

Laurent Nunez francia belügyminiszter csütörtökön közölte, hogy a hatóságok a legszigorúbban fognak fellépni mindenfajta erőszakkal szemben az október végére tervezett demonstrációk alatt és után. A politikus újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a halloween ünnepével egybeeső szombaton országszerte hetvenezer rendőr teljesít majd szolgálatot a francia városokban a közrend fenntartása érdekében.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a fokozott készültségre azért van szükség, mert szélsőbaloldali csoportok a közösségi médiában erőszakos megmozdulásokra buzdítottak erre a napra.

Franciaországban október közepén kezdődött országos tiltakozáshullám, amelyet kezdetben a középiskolások és egyetemisták szerveztek az oktatási rendszer problémái és az állami szolgáltatások romló színvonala miatt. A demonstrációkhoz később szakszervezetek és a megélhetési költségek emelkedése ellen tiltakozó csoportok is csatlakoztak, köztük a 2018-ban Emmanuel Macron elnök üzemanyagadó-emelési tervei miatt létrejött sárgamellényes mozgalom képviselői. Az október 17-i tüntetések több francia nagyvárosban, köztük Párizsban, Marseille-ben és Lyonban súlyos zavargásokba torkolltak. A rendbontók üzleteket fosztottak ki, középületeket rongáltak meg, Limoges-ban pedig felgyújtották a történelmi városháza épületét. A kormány a szélsőbaloldali csoportokat tette felelőssé az erőszakért, a tiltakozók ugyanakkor azzal vádolták a vezetést, hogy nem foglalkozik megfelelően a társadalmi elégedetlenség okaival.

Forrás: Reuters, Portfolio

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