Baj van: falba ütközött Donald Trump mesterterve - Máris lőttek a hatalmas orosz biznisznek?

Legalább három, orosz üzemanyagot szállító tartályhajó indult el az Egyesült Államok felé azt követően, hogy Donald Trump elnök feloldotta az orosz dízelre vonatkozó korlátozásokat.
A piaci szereplők azonban rendkívül óvatosak.
Bár Moszkva és Washington jelentős árengedményekkel próbálja rávenni a cégeket a vásárlásra, a szállítmányoknak már a behajózáskor sem volt biztos vevőjük, és azóta sincs rájuk kereslet.
A kongresszusi demokraták szerint ugyanis az elnöki rendelet sérti a szankciós törvényeket, ezért levélben figyelmeztették a kikötőket, a bankokat és az energiavállalatokat, hogy az ügylet lebonyolítása büntetőjogi felelősségre vonással járhat.
Mivel az importot csupán elnöki rendelet engedélyezi, maga a szankciós jogkör viszont a Kongresszus kezében van, a vállalatok attól tartanak, hogy a politikai erőviszonyok esetleges megváltozása után azonnal vizsgálatok kereszttüzében találnák magukat.
A politikai ellenállás már a gyakorlatban is megmutatkozik. Mikie Sherrill, New Jersey kormányzója korruptnak és törvénytelennek nevezte a Vlagyimir Putyinnal kötött alkut, és vizsgálja annak lehetőségét, miként akadályozhatná meg a hajók kikötését az állam területén. Richard Blumenthal demokrata szenátor eközben egyenesen arra szólította fel a New Jersey és a virginiai Norfolk felé tartó két tartályhajó – az Agioi Fanendes és a PVT Azura – tulajdonosait, hogy
fordítsák vissza a járműveket.
A szenátor egyúttal követelte a szállítmányok eladóinak, vevőinek és biztosítóinak a megnevezését, valamint a pénzügyminisztériumi utasítások nyilvánosságra hozatalát.
A jogi aggályokat tovább súlyosbítja a szállítások nemzetközi megítélése. Ukrán politikusok és tisztviselők élesen bírálták a washingtoni döntést, "véres pénznek" nevezve az üzemanyag ellenértékét, amelyből Moszkva az ukrajnai háborút finanszírozza. Oleh Usztenko, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi gazdasági tanácsadója különösen sérelmezte, hogy az Egyesült Államok úgy engedélyezi az orosz dízelimportot, hogy közben visszatartja Ukrajnát az orosz olajfinomítók támadásától.
Az üzleti és politikai nyomás hatására a máltai zászló alatt hajózó, mintegy 40 ezer tonna gázolajat szállító Agioi Fanendes nyilvános úti célja időközben "utasításra vár" státuszra változott, ami azt jelzi, hogy egyelőre nincs kijelölt célkikötője. Iparági elemzők, köztük a Rapidan Energy Group szakértői arra számítanak, hogy mivel az amerikai piacon senki sem meri átvenni a rakományt, a tartályhajók végül irányt változtatnak, és a szállítmányok a 2022-es szankciók óta jelentős orosz dízelvásárlónak számító Brazíliában kötnek ki.
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