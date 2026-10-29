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Bejelentették: visszahozzák a sorkötelezettséget 2032-től – Oroszország támadásától tart Litvánia
Globál

Bejelentették: visszahozzák a sorkötelezettséget 2032-től – Oroszország támadásától tart Litvánia

MTI
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Litvánia 2032-től általános hadkötelezettséget vezetne be, és meghosszabbítaná a fiatal férfiak katonai szolgálatát az Oroszországgal fennálló biztonsági feszültségek miatt – jelentette be csütörtökön Gitanas Nauseda államfő.

Erről a balti európai uniós és NATO-tagállam nemzetbiztonsági tanácsa állapodott meg csütörtöki vilniusi ülésén – tette hozzá az elnök. A tervet még a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Litvánia 2015-ben részlegesen már visszaállította a 2008-ban megszüntetett sorkatonai szolgálatot, válaszul a Krím félsziget annektálására Oroszország által a megelőző évben.

Az Ukrajna ellen 2022 februárjában elindított teljeskörű orosz invázió után Litvániában fokozódott az aggodalom, hiszen a balti állam a kalinyingrádi beékelődés révén Oroszországgal, valamint Fehéroroszországgal is határos.

Nauseda szerint jelenleg több mint 5000 fiatal férfi részesül évente alapszintű katonai kiképzésben. Ezt a számot az általános sorkötelezettség bevezetésével 7500 körülire tervezik emelni.

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Fiatal nők továbbra is önkéntes alapon vehetnek részt katonai kiképzésen – mondta az elnök, aki szerint az átalakítás költségei a 120 millió eurót is elérhetik.

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