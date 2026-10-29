Biztonsági gyűrűt húznak a Colosseum köré, teljesen lebénul Róma pénteken

Országos szakszervezeti sztrájkot hirdettek meg péntekre, és ezzel egy időben diáktüntetések várhatók: Milánó központját lezárják, Rómában biztonsági gyűrű övezi a Colosseumot.

A munkabeszüntetés érinti a tömegközlekedést, az egészségügyet, az oktatást, a közigazgatást és a mezőgazdaságot.

A megélhetési nehézségek, az energiaárak emelkedése és a Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány „háborús gazdaságpolitikája” elleni országos sztrájkot az USB rövidítéssel ismert, 600 ezer tagot számláló szakszervezet hirdette meg.

Matteo Salvini közlekedési miniszter – a halottak napi hétvégére hivatkozva – a sztrájk felfüggesztését kérte, ennek ellenére az USB nem mondta le.

A nagysebességű vonatok, valamint a repülőtéri expresszvonatok közlekedése a sztrájk alatt is zavartalan lesz.

Milánóban a szakszervezeti felvonulás a központi pályaudvar előtti térről indul, a diákok meghirdette menet a műszaki egyetem közeléből, és a tervek szerint a kettő egyesül.

A hatóságok nem engedélyezték, hogy a demonstrációk érintsék az észak-olaszországi város központját. Nem kizárt viszont, hogy kisebb csoportok a menetről leszakadva önálló útvonalat követnek, ezért Milánó központjában már csütörtökön tovább erősítették a már eddig is rendkívüli biztonsági készültséget.

Rómában a hatóságok el akarják kerülni, hogy a meghirdetett útvonaltól eltérve a tüntetések a Forum Romanum és a Colosseum irányába forduljanak, vagy a Circus Maximus felé, ahol pénteken a fegyveres erők rendezvényt tartanak.

A Colosseum nem lesz lezárva a látogatók előtt, de rendkívüli biztonsági gyűrű igyekszik garantálni, hogy ne ismétlődjék meg az október 24-i jelenet, amikor mintegy hatvan fiatal tüntető berohant az ókori amfiteátrumba.

Hasonló biztonsági intézkedések lépnek életbe a római Termini-pályaudvarnál, amelynek elfoglalását a hatóságok rohamrendőrökkel és vízágyúkkal akadályozták meg október 24-én.

Matteo Piantedosi belügyminiszter bejelentése szerint a hatóságok felkészültek az esetleges erőszakos csoportokkal szembeni fellépésre.

Figyelmeztető jelzéseket kaptunk, mivel az utcákon az utóbbi hetekben tapasztalt mobilizáció nagyon veszélyes, de nem várunk váratlan eseményeket, a készültség a megszokott lesz

– mondta a belügyminiszter.

A légkört feszültté teszi a Milánót október 17-én csatatérré változtatott tüntetés feltételezett szervezőjének szabadlábra helyezése.

Youssef Sahir marokkói származású, harmincéves olasz állampolgárt október 25-én vették őrizetbe terrorista célú erőszakos tüntetés szervezése címén. A rendőrségi nyomozás szerint Sahir irányította az „Október 17-i mozgalom” elnevezésű közösségi oldalt, amelyen utasításokat adott a fiatal tüntetők csoportjainak.

A vizsgálóbíró nem találta megalapozottnak a vádakat.

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