Csupa rossz hír érkezett az orosz-ukrán béketárgyalásról

Orosz hírügynökségi jelentések szerint Usakov hangsúlyozta, hogy

Moszkva egyelőre nem tett javaslatot a találkozó pontos időpontjára. Ezzel szemben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán még abban bízott, hogy a megbeszélést november 6. és 10. között megtarthatják Abu-Dzabiban.

Az orosz tanácsadó újságíróknak nyilatkozva kifejtette, hogy az egyeztetések időzítése a harctéri eseményektől és az általános világpolitikai helyzettől egyaránt függ. Az Irán elleni amerikai–izraeli háború térségbeli következményeire utalva hozzátette, hogy a jelenlegi közel-keleti állapotok véleménye szerint egyszerűen nem teszik lehetővé a találkozó közeljövőbeli megtartását.

A négy és fél éve tartó ukrajnai fegyveres konfliktus rendezésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket az Egyesült Államok vezeti, nagyrészt mellőzve ezzel Kijev legszorosabb szövetségeseit és legnagyobb katonai támogatóit, az európai államokat. Noha a múlt hétvégén Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetői még arról beszéltek, hogy Európa is szerepet kap majd a Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közötti, amerikai közvetítéssel zajló tűzszüneti tárgyalásokon, Moszkva most lehűtötte a kedélyeket.

Usakov határozottan cáfolta, hogy szó lenne európai tárgyalófelek bevonásáról a következő fordulóba. Mint fogalmazott, erről egyáltalán nem folynak egyeztetések, jelenleg kizárólag az orosz, az ukrán és az amerikai képviselők részvételével zajló háromoldalú konzultációk folytatásáról van megállapodás.

A Kreml külpolitikai tanácsadójának mostani elutasító szavai azért is figyelemre méltóak, mert a hétvégén még ő maga nyilatkozott úgy, hogy Európát be kellene vonni a megbeszélésekbe, mivel az álláspontjuk kulcsfontosságú lehet. Usakov szerdán arra is kitért, hogy az európai országok esetleges részvétele Vlagyimir Putyin keddi telefonbeszélgetésein sem került szóba, amikor az orosz államfő Alexander Stubb finn elnökkel és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel egyeztetett.

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