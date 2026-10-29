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Drámai éjszaka Ukrajnában: elszabadult a pokol a lakónegyedekben és a vasútállomáson
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Drámai éjszaka Ukrajnában: elszabadult a pokol a lakónegyedekben és a vasútállomáson

MTI
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Portfolio
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Súlyos, sok áldozatot követelő orosz légicsapások értek több ukrajnai nagyvárost csütörtökön, a támadásokban legalább húszan meghaltak és közel százan megsebesültek. Ezzel párhuzamosan az ukrán hadsereg egy oroszországi katonai repülőteret támadott, ahol két orosz vadászbombázót is megsemmisítettek.

A legsúlyosabb támadás Dnyiprót érte, ahol egy orosz sugárhajtású drón csapódott a vasútállomás peronjába egy várakozó vonat mellett. A csapás tizennégy halálos áldozatot követelt, és ugyanennyien megsebesültek. A kórházba szállított sérültek közül hatan válságos állapotban vannak, köztük egy tizenegy éves kisfiú, egy negyvenéves férfinak pedig mindkét lábát amputálni kellett.

Kremencsukban egy többszintes lakóházba csapódott egy drón, a környező autók pedig kigyulladtak.

A támadásban hárman vesztették életüket, a huszonnyolc sebesült között pedig három gyermek is van. A városban más lakóépületek és egy bentlakásos iskola is megrongálódott, utóbbi diákjait azonban még időben sikerült óvóhelyre menekíteni. Csernyihiv belvárosát is találat érte, ahol két tizenöt éves lány halt meg, és további huszonhét ember sérült meg.

Célzott támadások érték a helyi tömegközlekedést Zaporizzsjában. Miután a nap folyamán két buszt és egy autót is eltaláltak, egy trolibuszba is drón csapódott, megsebesítve három idős nőt. A régióhoz tartozó Bilenyke faluban egy férfi meghalt, hárman pedig megsérültek. Harkiv megyében, Izjum városára egy irányított légibombát dobtak, amely részben romba döntött egy ötemeletes lakóházat. A romok alatt jelenleg is kutatnak túlélők után, eddig tizenhárom sérültről tudni, míg a közeli Lozovában egy rakétacsapás további hat embert sebesített meg.

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Az ukrán elnöki hivatal szankciókért felelős megbízottja az egyre pusztítóbb csapások kapcsán rámutatott arra, hogy Oroszország a 2025-ös sikertelen hazai próbálkozások után idén, 2026-ban ismét nyugati, főként amerikai és német mikrochipeket épít a rakétáiba. Mivel ezek az alkatrészek kulcsfontosságúak a fegyverek pontosságához, Kijev a csempészútvonalak felszámolását és a szankciók szigorúbb ellenőrzését sürgeti.

Eközben az ukrán haditengerészet sikeres ellencsapást hajtott végre, és Neptun rakétákkal lőtte az oroszországi Volgográdi területen fekvő Marinovka repülőteret. A támadásban megsemmisült két Szu–34-es vadászbombázó. Az egyenként mintegy 50 millió dollár értékű repülőgépek kulcsszerepet játszanak az ukrán városok és frontvonalak elleni pusztító légibombás támadásokban.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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