Egyetlen szó miatt kényszerült térdre a Real Madrid és Kylian Mbappé – Szabad diktátornak neveznünk egy diktátort?

Az elmúlt napokban nagy port kavart a francia válogatott és a spanyol Real Madrid csatára, a jelenlegi egyik legeredményesebb labdarúgó, Kylian Mbappé egy elsőre ártatlannak tűnő megjegyzése. Mbappé ugyanis egy, az internetre felkerült videóban azt mondta, hogy a róla készült mémek közül a legviccesebbnek azt tartja, amelyen arca „valamilyen fickóéra, azt hiszem, egy kínai diktátoréra” van montírozva. A „kínai diktátor” nem más, mint a Kínai Népköztársaság alapítója és első vezetője, Mao Ce-tung, aki 1949 és 1976 között teljhatalommal irányította országát.
October 26, 2026
A videó megjelenését rögtön tettek követték Kínában, ugyanis a ma is a Kínai Kommunista Párt (KKP) uralma alatt álló országban Mao Ce-tung érinthetetlennek számít, az ő tetteinek bírálata vagy személyének negatív minősítése egyben a Kínai Népköztársaság kritizálását jelenti. Jellemző, hogy az összes jüan bankjegyen (függetlenül attól, hogy hány jüanos) ma is Mao Ce-tung arcképe látható.
Az Eastroc Beverage sport- és energiaital-gyártó, amelynek egyes termékein Mbappé arcképe látható, bejelentette, hogy azonnali hatállyal megszakít minden együttműködést a labdarúgóval. Hasonlóan tett a Dongpeng italgyártó és Kína legnagyobb tejtermelő vállalata, a Mengniu is. A „megtorlás” nemcsak Mbappét, hanem az egész Real Madridot elérte, ugyanis a kínai állami televízió felfüggesztette a spanyol labdarúgó-bajnokság, illetve az Mbappé részvételével zajló események közvetítését, továbbá minden olyan reklámot eltávolított, amelyben a játékos szerepelt.
Mivel a világ második legnépesebb országa hatalmas piacot jelent az európai futball közvetítései számára is, szabályos Canossa-járás indult be a spanyol profi labdarúgásban.
A spanyol elsőosztályú labdarúgó-bajnokság, a LaLiga vezetője, Javier Tebas az X-en (a spanyol mellett kínai nyelven is) kedden megjelent posztjában kért elnézést Mbappé megjegyzéseiért.
A LaLiga nevében mélyen sajnáljuk Kylian Mbappé nyilatkozatait, amelyek felháborodást és sérelmet okoztak Kínában. Tisztában vagyunk az okozott kárral, és a LaLiga nevében őszinte bocsánatunkat szeretném kifejezni a kínai népnek
– fogalmazott, hozzátéve, „nem engedhetjük meg, hogy egyetlen egyéni megnyilvánulás csorbítsa ezt a kapcsolatot vagy kárt okozzon a spanyol élvonalban szereplő kluboknak, illetve a kínai szurkolóknak”.
Ugyanaznap maga Mbappé is közzétett egy dokumentumot, amelyben három nyelven, franciául, kínaiul és angolul bánta meg „bűnét”.
A megjegyzéseim helytelenek voltak, most pedig már értem, hogy ezzel rengeteg embert megbántottam Kínában és az egész világon. Elnézést kérek mindenkitől, akit felzaklattak a szavaim. Tisztelem a kínaiakat és a történelmüket, tényleg nagyon sajnálom
– írta.
Szerdán aztán a Real Madrid is sajnálatát fejezte ki játékosa kijelentése miatt.
A Real Madrid CF bocsánatot kér a kínai emberektől azokért a kellemetlenségekért, amelyeket játékosunk, Kylian Mbappé közelmúltbeli kijelentései okoztak. Klubunk mély tisztelettel viseltet Kína, az ország történelme, kultúrája és polgárai, valamint azon többmillió kínai szurkoló iránt, akik szeretik és csodálják a Real Madridot
– írták.
A LaLiga vezetője, Javier Tebas kedden Spanyolország kínai nagykövetével is találkozott, hogy tisztázzák a „félreértéseket”. Az X-en a találkozóról közzétett posztjában tulajdonképpen azt is elmondta, mit kockáztatnak azzal, ha nem engesztelik ki a kínai népet és a kínai vezetést.
Szeretnénk, ha együttműködési megállapodásaink – különösen a 2029-ig érvényes, a Kínai Profi Labdarúgó-bajnoksággal (CFL) kötött stratégiai megállapodás, valamint a China Media Group-pal (CMG) kötött megállapodások és egyéb közös projektek – továbbra is sikeresek maradjanak
– írta.
Hoy he mantenido una reunión con el embajador de China en España para abordar la situación generada por las declaraciones de Kylian Mbappé y buscar soluciones que permitan superar este episodio. Durante los últimos años, desde LALIGA hemos trabajado mano a mano con las autoridades chinas, las instituciones del fútbol, los operadores audiovisuales y las empresas del país para impulsar el crecimiento y la popularidad del fútbol español en China, pero también para contribuir al desarrollo y crecimiento del propio fútbol chino, compartiendo nuestra experiencia, conocimientos y recursos. Queremos que nuestros acuerdos de colaboración, especialmente el convenio estratégico con la Chinese Professional Football League (CFL), vigente hasta 2029, y los acuerdos con China Media Group (CMG), entre otros proyectos conjuntos, sigan siendo un éxito y contribuyan tanto a hacer cada vez más grande el fútbol chino como a acercar nuestras competiciones a millones de aficionados. Una relación construida sobre el respeto mutuo, la confianza y la cooperación que debemos preservar y seguir fortaleciendo. Nuestro compromiso es seguir trabajando juntos para que un episodio individual no perjudique los importantes avances conseguidos ni afecte a los millones de aficionados chinos que siguen nuestras competiciones. China es y seguirá siendo un socio estratégico para LALIGA.— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2026
Mbappé esete jól mutatja, hogy egyrészt a Kínai Népköztársaság mennyire érzékeny bizonyos történelmi és politikai kérdésekre, másfelől, hogy a hatalmas kínai piac elvesztésétől való félelem milyen megalázkodásokra tud késztetni demokratikus, jogállami keretek között élő szereplőket. Tibet, az ujgurok, Hongkong, Tajvan függetlenségének vagy éppen az 1989-es Tienanmen téri eseményeknek a kérdése mind-mind olyan problémakörök, amelyek „nem megfelelő” felvetése azonnali reakciót vált ki Pekingből.
Pedig értelmezzük bármilyen módon is a „diktátor” fogalmát, Mbappé egyáltalán nem használt erős szavakat Mao Ce-Tungra. Mao 1943-tól haláláig töltötte be a Kínai Kommunista Párt elnöki tisztét, és a kommunista pártállamban a Kínai Népköztársaság 1949-es létrejöttével kezdve ez volt az a poszt, ahonnan a tényleges döntések születtek. Mao teljhatalma az országban megkérdőjelezhetetlen volt, és személye körül erőteljes kultuszt is kiépített az állami propaganda.
Bár Mao nem hozott létre olyan, egész népcsoportok vagy társadalmi csoportok kiirtására tervezett táborokat, mint Adolf Hitler, a kínai vezető döntései közvetve több tízmillió ember halálához vezettek Kínában. Ezek közül is kiemelkedik szörnyűségével a „nagy ugrásnak” nevezett erőltetett iparosítási folyamat, amely személyesen Mao projektje volt, és amelynek átgondolatlan tervezése és kivitelezése több tíz millió ember életébe kerülhetett.
Bár pontos adatok nem állnak rendelkezésre, ezért a különböző statisztikák szórnak, abban nagyjából egyetértés van a történészek között, hogy ez volt minden idők legtöbb halálos áldozatot követelő, ember által okozott éhínsége. A World Peace Foundation például 36 millió ember halálával számol, ami több halottat jelent, mint a Maót követő négy vezető, Hitler, Joszif Sztálin szovjet pártfőtitkár, II. Lipót belga király és Pol Pot kambodzsai diktátor által okozott éhínségek halálos áldozatainak együttes száma. Bár a nagy számokhoz az is hozzájárult, hogy Kína lakossága már 1958-ban is több mint 650 milliós volt, szemben például a Szovjetunió akkor 200 milliós lakosságszámával, de ettől még a tény az tény. És persze lehetne azzal is kisebbíteni Mao bűneit, hogy a „nagy ugrás” célja nem tízmilliók megölése volt, de a parancsokat ő osztotta és a végrehajtást ő irányította.
Mao Ce-tung nevéhez ugyanakkor több szándékos politikai tisztogatás is fűződik, ahogy ez kommunista diktátoroknál szinte törvényszerűnek tekinthető. A legnagyobb ezek közül az úgynevezett „kulturális forradalom” volt, amely jól hangzó neve ellenére egy valóságos pogromsorozat volt. A „forradalom” hivatalos célja a kínai társadalomnak a „burzsoá” elemektől való megtisztítása volt, Mao a projektet valójában a saját pártbeli ellenfeleitől való megszabadulásra használta fel. A kínai vezető fanatizált hívei, a „vörösgárdisták” tanárokat és értelmiségieket gyilkoltak halomra, és hatalmas károkat okoztak Kína kulturális örökségében. A „kulturális forradalom” halálos áldozatainak számát 1-2 millió főre teszik a történészek.
Bár Mao halála után a „kulturális forradalommal” igen, magával Mao örökségével nem számolt le az új kínai vezetés. A „kilengésekért” sem Maót, hanem az úgynevezett „négyek bandáját” tették felelőssé, akik között volt a pártvezető utolsó felesége is. Mao utódja, Teng Hsziao-ping alatt a „négyek bandájának” tagjait halálra ítélték, bár a kivégzéseket végül nem hajtották végre. A Mao tetteivel való szembenézés azonban elmaradt: annyi sem történt meg, amennyi 1956-ban a Szovjetunióban, amikor a XX. Kongresszuson Nyikita Hruscsov felmutatta elődje, Sztálin bűneit, és leszámolt annak kultuszával.
Bár a mai Kínai Népköztársaság sok tekintetben más, mint a maói Kína volt – például a szocialista tervgazdaságot egyfajta államkapitalizmus váltotta fel –, Mao öröksége megmaradt, sőt bizonyos módon a Hszi Csin-ping vezette Kína visszatérőben van a maói egyeduralomhoz. Mao halálát követően ugyanis az egyszemélyi hatalom nem volt jellemző, a hatalom magának a pártnak, azon belül mindenekelőtt a Politikai Bizottságnak a kezébe került. Hszi ezen változtatott, mind jobban a saját kezébe koncentrálva minden hatalmat. Jól mutatja ezt, hogy 2022-ben, majd 2023-ban szokatlan módon harmadik ciklusra is megválasztották pártfőtitkárnak, majd államfőnek, így Mao óta már ő a legtovább hivatalban lévő kínai vezető.
Amikor a Mbappé, a LaLiga és a Real Madrid hamut szór a fejére amiatt, hogy a labdarúgó diktátornak nevez egy diktátort, azzal gazdaságilag racionális döntést hoz, hiszen a kínai közönség elvesztése súlyos összegekben lenne mérhető. Eközben viszont meghunyászkodik egy olyan hatalom előtt, amely nem tud és nem is akar szembenézni elődje bűneivel. A ma is diktatórikusan vezetett Kína pedig elégedetten csettinthet, hogy ezúttal is sikerült rákényszerítenie akaratát az üzleti lehetőségek elvesztésétől félő Nyugatra.
Címlapkép: Kylian Mbappé arcképével eladott sportital reklámja a kínai Vuhanban 2026 júliusában. Forrás: Wang HE/Getty Images
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