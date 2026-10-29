Együttműködési megállapodásokat írt alá Orbán Anita az amerikai külügyminiszterrel

A gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű dokumentum a Trump Peace Pipelines Framework nevet viseli. A tárcavezető kifejtette, hogy ezzel a keretmegállapodással "szorosabbra fűzzük az együttműködést a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztésében".

A felek emellett a két ország közötti belügyi és rendvédelmi kapcsolatokat is tovább mélyítik.

A másik aláírt egyezmény célja a bűnüldözési együttműködés és a hatékony információcsere megerősítése, kifejezetten a radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekkel szembeni fellépés érdekében.

A Trump Peace Pipelines Framework (Trump békevezeték-keretrendszer) egy amerikai kezdeményezésű energetikai együttműködési program, amelyet 2026. április 28-án, a Három Tenger Kezdeményezés (Three Seas Initiative) dubrovniki csúcstalálkozóján indítottak el hivatalosan. A program célja a közép- és kelet-európai energetikai infrastruktúra fejlesztése, különösen a földgázvezetékek és az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadásához szükséges kapacitások bővítése. Washington ezzel az európai energiabiztonság erősítését, az energiaellátás diverzifikálását és az amerikai földgázexport növelését kívánja elősegíteni, miközben természetesen neki sem jön rosszul az amerikai LNG-nek létrehozott szélesebb piac. A keretrendszer nem egyetlen vezeték megépítéséről szól, hanem több regionális beruházás összehangolását szolgálja. Az Egyesült Államok energiaügyi minisztériuma a kezdeményezés elindításakor a Horvátországot és Bosznia-Hercegovinát összekötő Déli Interkonnektor gázvezeték fejlesztését is kiemelte.

A radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos bűnüldözési együttműködés célja, hogy a magyar és az amerikai hatóságok hatékonyabban léphessenek fel a szélsőséges csoportokhoz köthető bűncselekményekkel szemben, többek között a releváns információk megosztásával és a nyomozások összehangolásával. A két ország rendvédelmi együttműködésének már korábban is voltak intézményes keretei: Magyarország és az Egyesült Államok 2008-ban olyan megállapodást kötött, amely a súlyos bűncselekmények, köztük a terrorizmus megelőzését és felderítését segíti, és lehetőséget teremt bizonyos személyes és biometrikus adatok cseréjére is. Az FBI nemzetközi együttműködési rendszere szintén támogatja a határokon átnyúló nyomozásokat és a terrorizmus elleni fellépést. Az Orbán Anita és Marco Rubio által aláírt új megállapodás ebbe a már létező együttműködési rendszerbe illeszkedik, ugyanakkor annak konkrét rendelkezéseiről, az érintett szervezetek köréről és az adatcsere részletes szabályairól egyelőre nincs információ.

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