Együttműködési megállapodásokat írt alá Orbán Anita az amerikai külügyminiszterrel

A gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű dokumentum a Trump Peace Pipelines Framework nevet viseli. A tárcavezető kifejtette, hogy ezzel a keretmegállapodással "szorosabbra fűzzük az együttműködést a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztésében".
A felek emellett a két ország közötti belügyi és rendvédelmi kapcsolatokat is tovább mélyítik.
A másik aláírt egyezmény célja a bűnüldözési együttműködés és a hatékony információcsere megerősítése, kifejezetten a radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekkel szembeni fellépés érdekében.
A Trump Peace Pipelines Framework (Trump békevezeték-keretrendszer) egy amerikai kezdeményezésű energetikai együttműködési program, amelyet 2026. április 28-án, a Három Tenger Kezdeményezés (Three Seas Initiative) dubrovniki csúcstalálkozóján indítottak el hivatalosan. A program célja a közép- és kelet-európai energetikai infrastruktúra fejlesztése, különösen a földgázvezetékek és az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadásához szükséges kapacitások bővítése. Washington ezzel az európai energiabiztonság erősítését, az energiaellátás diverzifikálását és az amerikai földgázexport növelését kívánja elősegíteni, miközben természetesen neki sem jön rosszul az amerikai LNG-nek létrehozott szélesebb piac. A keretrendszer nem egyetlen vezeték megépítéséről szól, hanem több regionális beruházás összehangolását szolgálja. Az Egyesült Államok energiaügyi minisztériuma a kezdeményezés elindításakor a Horvátországot és Bosznia-Hercegovinát összekötő Déli Interkonnektor gázvezeték fejlesztését is kiemelte.
A radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos bűnüldözési együttműködés célja, hogy a magyar és az amerikai hatóságok hatékonyabban léphessenek fel a szélsőséges csoportokhoz köthető bűncselekményekkel szemben, többek között a releváns információk megosztásával és a nyomozások összehangolásával. A két ország rendvédelmi együttműködésének már korábban is voltak intézményes keretei: Magyarország és az Egyesült Államok 2008-ban olyan megállapodást kötött, amely a súlyos bűncselekmények, köztük a terrorizmus megelőzését és felderítését segíti, és lehetőséget teremt bizonyos személyes és biometrikus adatok cseréjére is. Az FBI nemzetközi együttműködési rendszere szintén támogatja a határokon átnyúló nyomozásokat és a terrorizmus elleni fellépést. Az Orbán Anita és Marco Rubio által aláírt új megállapodás ebbe a már létező együttműködési rendszerbe illeszkedik, ugyanakkor annak konkrét rendelkezéseiről, az érintett szervezetek köréről és az adatcsere részletes szabályairól egyelőre nincs információ.
Címlapkép forrása: Borsos Mátyás
Erre tovább GTC: stabilan a víz fölött a régiós irodapiaci óriás, az adósság költségéből faragnának
A Centerpoint 3 átadóján Rencz Botond és Országh Mihály válaszolt a Portfolio kérdéseire.
Itt a figyelmeztetés: kész decemberben újra kamatot emelni az EKB
Az elemzők ugyanakkor már az irányváltásra készülnek.
Baj van: falba ütközött Donald Trump mesterterve - Máris lőttek a hatalmas orosz biznisznek?
Senki nem mer hozzányúlni a "véres dízelhez."
Hatalmas repülőgép-hordozót épít az ázsiai szuperhatalom: ez már vetekedhet Amerika legnagyobb hadihajóival
A vártnál előbb vízre bocsáthatják.
Megjöttek a friss adatok: így indult el az idei „influenza-szezon” Magyarországon
Indult már enyhébben is, de rosszabbul is a légúti megbetedesék időszaka.
25 éves mélypontra zuhantak a lakásvásárlások az Egyesült Államokban, egekben a törlesztők
Több mint három év után először csökkent a lakások medián eladási ára.
Ne induljon autóval a sírkertekhez: közlekedési változások jönnek a fővárosban
A BKK október 29-től november 1-ig sűrített és rendkívüli járatokkal segíti a budapesti temetők megközelítését.
Súlyos incidensek: aknára futottak a hajók, bukni látszik Amerika titkos akciója
A bizonyítékok hiányoznak.
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Így lesz lakásod a következő 1 évben - ingyenes webinár a Wekerle Pluszról
Az Otthon Start óta többen vettek lakást hitelből, és ez az árakban is meglátszott. Mára viszont fordult a helyzet: a használt piacon csökken a vásárlóerő, 2026 nyár végén pedig már a 10%
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona?
A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Kibertámadás a hűtőből – Már az élelmiszerünk sincs biztonságban
Van még hova fejlődni.
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.