Figyelmeztette szövetségeseit Amerika: napokon belül megkezdheti a következő háborút Donald Trump elnök

A kényes diplomáciai egyeztetések részleteiről két, névtelenséget kérő diplomata számolt be, akik nem kaptak felhatalmazást az amerikai figyelmeztetések nyilvános kommentálására.

Az Egyesült Államok arról értesítette szövetségeseit:

november 3-a után ismét megtámadhatják Iránt, ezután a perzsa állam pedig súlyos megtorlást indíthat a régió olajállamai ellen.

Ezzel összhangban a Wall Street Journal kedden arról írt, hogy Washington több, pontosan meg nem nevezett öböl menti arab országot is tájékoztatott a háborús terveiről.

Mindkét lap hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök még nem hozta meg a végső döntést az újabb csapások elrendeléséről. Az államfő ugyanakkor már többször kijelentette, hogy komolyan mérlegeli az újabb katonai lépéseket, amint lezajlanak az amerikai időközi választások.

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