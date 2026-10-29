Földbe döngölte az amerikai vadászgépeket a Gripen: nem véletlen, hogy ez a gép kerekedett felül a modern kor legpusztítóbb háborújában

Ukrajna júniusban állapodott meg a SAAB-bal és Svédországgal 16 Gripen E vadászbombázó beszerzéséről, összesen 2,5 milliárd dollár értékben.

Kijev emellett keretszerződést kötött újabb 100-150 ilyen vadászgép beszerzéséről,

illetve kapnak még 16 régebbi Gripen C/D vadászbombázót is Svédországtól.

A 19FortyFive elemzésében rámutat: Ukrajna számos más népszerű és bevált nyugati repülőgép-típus helyett döntött úgy, hogy Gripeneket vásárol.

Hogy miért? Ennek több oka van, egyebek mellett:

a Gripen nagyon rugalmas – Ukrajnának egy olyan platformra volt szüksége, amely gyorsan fel tud szállni, kicsi, gyenge logisztikai támogatással működő repterekről, majd gyorsan végre tudja hajtani küldetését.

majd gyorsan végre tudja hajtani küldetését. A gép aránylag olcsó és könnyen karbantartható; könnyebben szerelhető, mint a régi szovjet gépek tömege, illetve az amerikai F-16-osok, melyeket az ukrán légierő használ. Nem mellesleg a szovjet gépek alkatrész-utánpótlása véges.

könnyebben szerelhető, mint a régi szovjet gépek tömege, illetve az amerikai F-16-osok, melyeket az ukrán légierő használ. Nem mellesleg a szovjet gépek alkatrész-utánpótlása véges. A Meteor típusú nagy hatótávolságú légiharc-rakéták vélhetően el tudják fogni az orosz Szu-34-es vadászbombázókat, mielőtt azok végrehajtják küldetésüket.

vélhetően el tudják fogni az orosz Szu-34-es vadászbombázókat, mielőtt azok végrehajtják küldetésüket. Az ukrán légierő a jövőre érkező Gripen C/D vadászbombázókkal már fel tud készülni a modernebb, E-variánsok karbantartására.

A 19FortyFive megjegyzi azt is: a Gripennek más NATO-vadászbombázókkal szemben lényegesen kevesebb harci tapasztalata van, így a fent említett dolgok papíron jól hangzanak, de számos tényező függvénye, hogy a gépek valóban hatékonynak bizonyulnak-e majd az ukrajnai háború színterén.

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