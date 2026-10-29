Folytatódik az őrület: "törvnyesen megválasztott elnöknek" titulálta magát Trump bukott barátja

Előbb törvényesen megválasztott brazil elnöknek, majd Brazília törvényes vezetőjének nevezte magát szerdán Flávio Bolsonaro szenátor, aki szerint választási puccskísérlettel fosztotta meg őt a választási győzelmétől Luis Inácio Lula da Silva baloldali elnök és a legfelsőbb bíróság.

Flávio Bolsonaro, aki elveszítette a vasárnapi elnökválasztást és Brazíliából Miamiba repült a családjával, az X-en közzé tett nyílt levelének első változatában

"törvényesen megválasztott brazil elnöknek", majd ezt törölve egy frissített verzióban már "Brazília törvényes vezetőjének" nevezte magát.

Flávio Bolsonaro, aki családtagjaival amerikai vízumot kapott, köszönetet mondott Donald Trump amerikai, illetve Javier Milei argentin elnöknek, amiért segítették a távozását Brazíliából, illetve befogadták őket.

Azt akarom mondani, nemcsak az én 60 millió szavazómnak, de az egész brazil népnek, hogy én vagyok a vezető, és a brazíliai választást elcsaló bűnözők egy bűnszövetkezet tagjai, akik zsarnokságot hoztak létre

– írta Flávio Bolsonaro nyílt levelében, amelyet a szövetségesei osztottak meg újságírókkal.

A közösségi oldalakon közzétett, a brazil népnek és a nemzetközi közösséghez intézett közleményében Flávio Bolsonaro leszögezte: az Egyesült Államokból fogja irányítani az ellenzéket.

Flávio Bolsonaro, aki szerint a legfelsőbb bíróság a szavazás két órával történő meghosszabbításával járult hozzá Lula sa Silva győzelméhez, nem szolgáltatott bizonyítékokat az állítólagos csalásra vonatkozóan. Nemzetközi megfigyelők szerint a vasárnapi szavazás tisztességesen zajlott.

Flávio Bolsonaro és a családja szerdán érkezett Miamiba, miután a brazil legfelsőbb bíróság elrendelte, hogy szolgáltassák be az útleveleiket. Titokban távozott a bíróság utasítása után, amely pénzmosási ügyben folytat ellene vizsgálatot. A szenátor tagadja, hogy köze lenne a bűncselekményhez, amellyel meggyanúsították.

Donald Trump szerdán a szenátor kijelentése nyomán úgy fogalmazott, hogy nem avatkozik be Flávio Bolsonaro ügyeibe. "Különös választás volt, ez bizonyos" – jegyezte meg.

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