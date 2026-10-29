Fordulat Magyarország szomszédjában: a keleti nagyhatalom elveszítheti az európai hídfőállását

Magyarország déli szomszédjában október 25-én tartottak választást, amikor korábbi kormánypárt súlyos vereséget szenvedett, Vučić, a korábbi államfő pedig gyorsan elismerte a vereségét. A változás a belpolitikai átalakulás mellett Belgrád külkapcsolatait is megváltoztatja, ezen belül pedig a katonai beszerzések kerülhetnek egyik elsőként vizsgálat alá. Szerbia eddig szoros kapcsolatokat ápolt Kínával és Oroszországgal is, több védelmi megrendelés is jött ezekből az országokból. Ugyanakkor
nem alakult ki egyoldalú függés, mivel a szerb kormány Franciaországból rendelt például Rafale vadászgépeket.
Vučić az oroszokkal amolyan kettős játékot játszott: egyfelől titokban az ukránoknak juttatott el fegyvereket és kérte a felvételét az Európai Unióba, másfelől nem volt hajlandó az oroszokra kivetett szankciókat bevezetni. Belgrád Kína számára amolyan európai hídfőnek számított eddig, számos infrastrukturális beruházást valósítottak meg Szerbiában, miközben a katonai beszerzések terén is komoly üzleteket kötöttek. Szállítottak a balkáni országba FK-3 és HQ-17A légvédelmi rendszereket, valamint CH-92 és CH-95 drónokat is.
A várakozások szerint a választásokon győztes mozgalom a következő időszakban nagy figyelmet fog annak szentelni, hogy a korábbi államfő érdekeltségeit visszaszorítsa. Ezeket a lépéseket a védelmi rendelések is megérezhetik majd, mivel a költségvetési figyelem alacsonyabb szinten maradhat a katonai képességek megerősítésével kapcsolatban. Vučić 2026 januárjában még az hangsúlyozta, hogy a következő másfél évben megduplázza Szerbia védelmi potenciálját. A győztes mozgalom programjában is szerepelt a hadsereg fejlesztése, ám ennek ellenére is a költekezés visszafogása várható. A diákok kifejezetten a személyi állomány helyzetének javítását és a légierő modernizálását emelte ki a célok között. Vélhetően azt is vizsgálni fogják, hogy a korábbi kormány milyen szerződéseket kötött korábban.
A szerb elnök eddig kifejezetten a koszovói politikájára hivatkozva erősítette a fegyverkezési szándékot,
ebben várhatóan a diákmozgalom részéről sem lesz jelentős változás, ők szintén Szerbia részének tekintik a déli tartományt, ami 2008-ban függetlenedett. Ezt Belgrád a mai napig nem ismeri el, a világ számos országa vitatott jogállásúként tekint a területre.
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