16°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Fordulat Magyarország szomszédjában: a keleti nagyhatalom elveszítheti az európai hídfőállását
Globál

Fordulat Magyarország szomszédjában: a keleti nagyhatalom elveszítheti az európai hídfőállását

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Alekszandar Vučić meglepetésre elbukta a választást Szerbiában, ez pedig alaposan átalakíthatja a balkáni ország katonai kapcsolatait is – összegzett a Defense News.

Magyarország déli szomszédjában október 25-én tartottak választást, amikor korábbi kormánypárt súlyos vereséget szenvedett, Vučić, a korábbi államfő pedig gyorsan elismerte a vereségét. A változás a belpolitikai átalakulás mellett Belgrád külkapcsolatait is megváltoztatja, ezen belül pedig a katonai beszerzések kerülhetnek egyik elsőként vizsgálat alá. Szerbia eddig szoros kapcsolatokat ápolt Kínával és Oroszországgal is, több védelmi megrendelés is jött ezekből az országokból. Ugyanakkor

nem alakult ki egyoldalú függés, mivel a szerb kormány Franciaországból rendelt például Rafale vadászgépeket.

Vučić az oroszokkal amolyan kettős játékot játszott: egyfelől titokban az ukránoknak juttatott el fegyvereket és kérte a felvételét az Európai Unióba, másfelől nem volt hajlandó az oroszokra kivetett szankciókat bevezetni. Belgrád Kína számára amolyan európai hídfőnek számított eddig, számos infrastrukturális beruházást valósítottak meg Szerbiában, miközben a katonai beszerzések terén is komoly üzleteket kötöttek. Szállítottak a balkáni országba FK-3 és HQ-17A légvédelmi rendszereket, valamint CH-92 és CH-95 drónokat is.

A várakozások szerint a választásokon győztes mozgalom a következő időszakban nagy figyelmet fog annak szentelni, hogy a korábbi államfő érdekeltségeit visszaszorítsa. Ezeket a lépéseket a védelmi rendelések is megérezhetik majd, mivel a költségvetési figyelem alacsonyabb szinten maradhat a katonai képességek megerősítésével kapcsolatban. Vučić 2026 januárjában még az hangsúlyozta, hogy a következő másfél évben megduplázza Szerbia védelmi potenciálját. A győztes mozgalom programjában is szerepelt a hadsereg fejlesztése, ám ennek ellenére is a költekezés visszafogása várható. A diákok kifejezetten a személyi állomány helyzetének javítását és a légierő modernizálását emelte ki a célok között. Vélhetően azt is vizsgálni fogják, hogy a korábbi kormány milyen szerződéseket kötött korábban.

Még több Globál

Konkrét dátumot mondott Zelenszkij a béketárgyalásról, kritikus hiányt szenved a legfontosabb fegyverből Ukrajna - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Kimondta Moszkva: semmi keresnivalója Európának a béketárgyalásokon

Titkos helyszínen épül az új rakétagyár: összefogott Amerikával a világ egyik legerősebb hatalma

A szerb elnök eddig kifejezetten a koszovói politikájára hivatkozva erősítette a fegyverkezési szándékot,

ebben várhatóan a diákmozgalom részéről sem lesz jelentős változás, ők szintén Szerbia részének tekintik a déli tartományt, ami 2008-ban függetlenedett. Ezt Belgrád a mai napig nem ismeri el, a világ számos országa vitatott jogállásúként tekint a területre.

Kapcsolódó cikkünk

Elszabadultak az indulatok Vucic bukása után: élő adás közben rohanták le a szerkesztőséget a tüntetők

Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?

Címlapkép forrása: Srđan Popović via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Belenyúl a lakáspiacba a kormány, a szakértők már látják a Wekerle Plusz buktatóit
Tisza-kormány: zajlik a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is
Vége a magyar segítségnek: saját amerikai vadászgépeivel védi már a légterét a szomszédos ország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility