Győzött is, meg nem is Benjamin Netanjahu, a neheze csak most jön

Összesen 5 704 141 ember adta le voksát a 26. kneszet megválasztásán, de ebből 25 789 szavazatot érvénytelenítettek. A bejutási küszöböt át nem lépő pártokra 306 679 szavazatot adtak le.
A pártok rangsorában a Gadi Ejzenkot vezette Egyenesen (Jasár) párt következik 21 képviselővel. A Naftali Bennett vezette Együtt (Bejahad) párt 12, az arab pártok Egyesült Listája pedig 11 képviselőt delegálhat a 120 tagú parlamentbe.
A Jaír Golán vezette Demokraták és az arab vallásos Raam párt egyaránt 8 mandátumot szerzett. Avigdor Liberman Izrael a Hazánk pártja, Itamar Bengvír Zsidó Erő pártja és az ultraortodox Tóra Zsidósága párt egyenként 7, a keleti vallásosok Sász pártja és Becalel Szmotrics telepeseket támogató Vallásos Cionizmus pártja pedig 6-6 mandátumhoz jutott.
Az ellenzéki tábor két részre oszlik: az Ejzenkot irányította zsidó pártokra és a két arab pártra, amelyek együtt rekordszámú, 19 mandátumot szereztek meg. A pártok vezetői megkezdték az egyeztetéseket a kormányalakításról és az újabb választások kiírásának elkerüléséről.
A választások hivatalos eredményeit átadják Jichák Hercog államelnöknek, aki a következő napokban megkezdi a megbeszéléseket a pártok képviselőivel arról, hogy szerintük kinek van a legnagyobb esélye a kormányalakításra.
A kneszet tagjai várhatóan november 10-én teszik le az esküt. Hercog kiválasztja a legesélyesebb kormányfőjelöltet, majd 28 napot ad neki a kormány megalakítására. Ezt az időszakot további 14 nappal meghosszabbíthatja.
Ha az első jelölt nem jár sikerrel, akkor Hercog egy második jelöltet is megbízhat a kormányalakítással, akinek azonban már csak szigorúan 28 nap áll a rendelkezésére. Ha ő sem jár sikerrel, akkor 61 képviselő kérésére egy harmadik jelölt is próbálkozhat, két hétig. Kudarc esetén feloszlik a kneszet, és új választásokat írnak ki Izraelben.
Címlapkép forrása: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images
Itt a felmérés: valóra válhat Trump legrosszabb rémálma
A képviselőházi mellett a szenátusi többség is összejöhet a demokratáknak a CNN pollja szerint.
Itt a Költségvetési Tanács ítélete a jövő évi büdzséről!
Nem látnak nagy gondokat, de egy-két kifogásuk akad.
Szorult helyzetben Netanjahu, politikai válság előtt Izrael
Nem jók a kilátások a Közel-Kelet meghatározó politikusa számára.
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: ha háború lesz Európával, nem lesznek győztesek
Az orosz elnök ugyanakkor békítő üzeneteket is megfogalmazott a Nyugat felé.
Visszacsinálja az Orbán-kormány reformját a Tisza, vége a három éve létrehozott egészségügyi csúcsszervnek
Különválasztja a gyógyszerügyet és a népegészségügyet a kormány.
Külföldön sorra másolják az európai kriptoszabályokat, mégis van, amiben csúnyán elbukik a rendszer
Hogyan alakul a magyar kirptopiac jövője és szabályozása?
Drámai éjszaka Ukrajnában: elszabadult a pokol a lakónegyedekben és a vasútállomáson
Több várost ért orosz támadás.
Nem kertelt az orosz diplomata: napról napra közelebb a NATO és Moszkva fegyveres konfliktusa
Dmitrij Poljanszkij szerint „mese”, hogy Oroszországot le lehet győzni, Európa mégis hisz benne.
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Így lesz lakásod a következő 1 évben - ingyenes webinár a Wekerle Pluszról
Az Otthon Start óta többen vettek lakást hitelből, és ez az árakban is meglátszott. Mára viszont fordult a helyzet: a használt piacon csökken a vásárlóerő, 2026 nyár végén pedig már a 10%
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona?
A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Kibertámadás a hűtőből – Már az élelmiszerünk sincs biztonságban
Van még hova fejlődni.
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.