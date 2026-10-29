Győzött is, meg nem is Benjamin Netanjahu, a neheze csak most jön

Benjamin Netanjahu ellenzéke 67 mandátumot szerzett meg a parlamenti választáson, szemben a miniszterelnök táborának 53 mandátumával, de 27 képviselővel az általa vezetett Likud lett a legnagyobb párt a kneszetben – jelentette be csütörtök este a központi választási bizottság.

Összesen 5 704 141 ember adta le voksát a 26. kneszet megválasztásán, de ebből 25 789 szavazatot érvénytelenítettek. A bejutási küszöböt át nem lépő pártokra 306 679 szavazatot adtak le.

A pártok rangsorában a Gadi Ejzenkot vezette Egyenesen (Jasár) párt következik 21 képviselővel. A Naftali Bennett vezette Együtt (Bejahad) párt 12, az arab pártok Egyesült Listája pedig 11 képviselőt delegálhat a 120 tagú parlamentbe.

A Jaír Golán vezette Demokraták és az arab vallásos Raam párt egyaránt 8 mandátumot szerzett. Avigdor Liberman Izrael a Hazánk pártja, Itamar Bengvír Zsidó Erő pártja és az ultraortodox Tóra Zsidósága párt egyenként 7, a keleti vallásosok Sász pártja és Becalel Szmotrics telepeseket támogató Vallásos Cionizmus pártja pedig 6-6 mandátumhoz jutott.

Az ellenzéki tábor két részre oszlik: az Ejzenkot irányította zsidó pártokra és a két arab pártra, amelyek együtt rekordszámú, 19 mandátumot szereztek meg. A pártok vezetői megkezdték az egyeztetéseket a kormányalakításról és az újabb választások kiírásának elkerüléséről.

A választások hivatalos eredményeit átadják Jichák Hercog államelnöknek, aki a következő napokban megkezdi a megbeszéléseket a pártok képviselőivel arról, hogy szerintük kinek van a legnagyobb esélye a kormányalakításra.

A kneszet tagjai várhatóan november 10-én teszik le az esküt. Hercog kiválasztja a legesélyesebb kormányfőjelöltet, majd 28 napot ad neki a kormány megalakítására. Ezt az időszakot további 14 nappal meghosszabbíthatja.

Ha az első jelölt nem jár sikerrel, akkor Hercog egy második jelöltet is megbízhat a kormányalakítással, akinek azonban már csak szigorúan 28 nap áll a rendelkezésére. Ha ő sem jár sikerrel, akkor 61 képviselő kérésére egy harmadik jelölt is próbálkozhat, két hétig. Kudarc esetén feloszlik a kneszet, és új választásokat írnak ki Izraelben.

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