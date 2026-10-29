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Hatalmas éjszakai dróntámadás Oroszország ellen: teljesen megbénult az orosz főváros légi közlekedése
Globál

Hatalmas éjszakai dróntámadás Oroszország ellen: teljesen megbénult az orosz főváros légi közlekedése

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Nagyszabású ukrán dróntámadás érte Moszkva térségét október 28-ról 29-re virradó éjjel. Szergej Szobjanyin főpolgármester beszámolója szerint az orosz légvédelem több hullámban összesen 166 pilóta nélküli eszközt semmisített meg a főváros felé vezető úton, a támadás miatt pedig a régió légi közlekedésében is komoly fennakadások alakultak ki - tudósított a Kyiv Independent.

A moszkvai városvezető tájékoztatása szerint a légvédelmi egységek helyi idő szerint késő este, nagyjából másfél óra leforgása alatt 57 drónt fogtak el a moszkvai régió felett. Két órával később újabb 15 eszköz lelövéséről érkezett jelentés, a következő órában kiadott frissítések pedig már összesen 166 megsemmisített drónról szóltak.

Országszerte is nagyon komoly számot közöltek az orosz hatóságok: a jelentések szerint Kijev az éjszaka folyamán összesen minimum 613 drónt indított.

Személyi sérülésekről vagy anyagi károkról nem érkezett hivatalos jelentés, és Szobjanyin azt sem részletezte, hogy mi volt a támadás konkrét célpontja, csupán annyit közölt, hogy a katasztrófavédelem munkatársai megkezdték a munkát a lezuhant roncsoknál. A független orosz Astra Telegram-csatorna értesülései szerint ugyanakkor a helyi lakosok egy sor robbanásról számoltak be a fővárostól mintegy 50 kilométerre délnyugatra fekvő Naro-Fominszk közelében.

A drónveszély a Moszkva környéki légi forgalmat is megbénította. Az orosz Szövetségi Légi Közlekedési Ügynökség (Roszaviacija) a régió négy nagy repülőtere közül háromnál – Vnukovón, Domogyedovón és Zsukovszkijon – rendelt el korlátozásokat. Bár Zsukovszkijon később feloldották a zárlatot, a másik két légikikötőben érvényben maradtak az ideiglenes korlátozások. A TASZSZ orosz állami hírügynökség jelentése szerint a vnukovói korlátozások miatt két, Isztambulból Moszkvába tartó járatnak is vissza kellett fordulnia.

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Október folyamán már több alkalommal is fennakadásokat okoztak az ukrán dróncsapások az orosz főváros légi közlekedésében. Október 23-án éjjel mind a négy nagy moszkvai repülőtéren leállították a forgalmat, később pedig olyan felvételek jelentek meg a közösségi médiában, amelyeken állítólag egy lelőtt drón roncsai voltak láthatók a legnagyobb légikikötő, Seremetyjevó futópályáján.

Ezt megelőzően, október 22-én egy nagyszabású támadás során találat ért egy fegyvergyárat a moszkvai régióban. Szobjanyin állítása szerint azon az éjszakán több mint 600 drónt indítottak a térség felé. A hónap elején, október 6-án pedig az elmúlt két év legsúlyosabb dróntámadásáról számolt be a főpolgármester, amikor az ukrán erők állítólag 650 eszközt vetettek be a régió ellen, ami tüzet okozott egy jelentős olajipari létesítményben.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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