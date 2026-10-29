Hatalmas repülőgép-hordozót épít az ázsiai szuperhatalom: ez már vetekedhet Amerika legnagyobb hadihajóival

Amerikai elemzők szerint már jövőre, 2027-ben vízre bocsáthatják Kína negyedik repülőgép-hordozóját, amely a feltételezések szerint az ország első nukleáris meghajtású ilyen típusú hadihajója lesz. A legfrissebb műholdfelvételek alapján az építés gyors ütemben halad, a jövő évi debütálás pedig egybeesne a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) alapításának századik évfordulójával.

A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) friss értékelése szerint az idei októberi műholdképeken a Type 004 néven emlegetett hadihajó készültségi foka nagyjából megegyezik azzal az állapottal, amelyben Kína harmadik hordozója, a Fucsien volt 2021 májusában, nagyjából egy évvel a vízre bocsátása előtt. Bár a jelenlegi tempó alapján a 2027 végi vagy 2028 eleji vízre bocsátás reálisnak tűnik, a szakértők figyelmeztetnek, hogy a nagyobb méret és a bonyolultabb meghajtási rendszer módosíthatja a menetrendet. Maga a vízre bocsátás egyébként sem jelenti azt, hogy a hajó azonnal bevethető, hiszen a Fucsient például csak

tavaly novemberben állították hadrendbe, több mint három évvel azután, hogy először vízre került.

Az északkelet-kínai talieni hajógyár szárazdokkjában készülő hajótest jelenleg körülbelül 322–327 méter hosszú és 46 méter széles. Egyes elemzői becslések szerint a repülőfedélzet túlnyúlásával a kész hordozó hossza elérheti a 339 métert is, amivel a mérete megközelítené az amerikai haditengerészet legnagyobb repülőgép-hordozóit. A legújabb felvételeken már látszik a felső törzselemek beépítése, amelyek a szélesebb repülőfedélzetet tartják majd, ám maga a fedélzet és a szigetfelépítmény még hiányzik.

A szakértők szerint célszerű még a vízre bocsátás előtt beépíteni a nukleáris meghajtási rendszert és a hajócsavarok tengelyeit, valamint befejezni a hajótestet és a felépítményt. A fékezőkábelek, a szenzorok és a fegyverzet telepítését, illetve a fedélzet végleges burkolását már a móló mellett, a vízen is el tudják végezni. A várhatóan elektromágneses katapulttal (EMALS) is felszerelt Type 004 hadrendbe állításáig a reaktorok integrációjának nehézségeitől függően további két-három év telhet el a vízre bocsátás után.

A Pentagon tavalyi jelentése szerint a kínai haditengerészet 2035-ig további hat repülőgép-hordozó építését tervezi, amivel kilencre bővülne a flotta.

Ehhez a célhoz azonban jelentősen fel kellene pörgetni a gyártást, és párhuzamosan több hajón kellene dolgozni. A szakértők megosztottak abban a kérdésben, hogy ez megvalósítható-e, mivel egyesek szerint a két jelenlegi, nagy hordozók építésére alkalmas hajógyárban – a talieniben és a Fucsient is építő Csiangnanban – inkább a hatdarabos flotta elérése reális 2035-ig. Mások viszont úgy vélik, ha a kínai vezetés véglegesíti a terveket, az országnak megvan az ipari kapacitása a sorozatgyártáshoz, ráadásul a Hajnan-szigeti Jülin haditengerészeti bázis szárazdokkja tehermentesítheti a gyárakat a meglévő hajók karbantartásának átvételével. A kilenc hordozóból álló flotta alapjaiban bővítené ki Peking katonai lehetőségeit, mivel

így a Csendes-óceán nyugati medencéje mellett az Indiai-óceánon is képes lenne állandó hordozós jelenlétet fenntartani.

Bár az amerikai elemzők szerint a kínai hordozók az indítható bevetések számában valószínűleg elmaradnak majd az amerikai társaiktól, és egy közvetlen konfliktusban sebezhetőek lennének, a világ más pontjain zajló válságokban komoly katonai opciót jelentenek majd a kínai döntéshozók számára.

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