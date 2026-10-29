Hatalmas repülőgép-hordozót épít az ázsiai szuperhatalom: ez már vetekedhet Amerika legnagyobb hadihajóival

A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) friss értékelése szerint az idei októberi műholdképeken a Type 004 néven emlegetett hadihajó készültségi foka nagyjából megegyezik azzal az állapottal, amelyben Kína harmadik hordozója, a Fucsien volt 2021 májusában, nagyjából egy évvel a vízre bocsátása előtt. Bár a jelenlegi tempó alapján a 2027 végi vagy 2028 eleji vízre bocsátás reálisnak tűnik, a szakértők figyelmeztetnek, hogy a nagyobb méret és a bonyolultabb meghajtási rendszer módosíthatja a menetrendet. Maga a vízre bocsátás egyébként sem jelenti azt, hogy a hajó azonnal bevethető, hiszen a Fucsient például csak
tavaly novemberben állították hadrendbe, több mint három évvel azután, hogy először vízre került.
Az északkelet-kínai talieni hajógyár szárazdokkjában készülő hajótest jelenleg körülbelül 322–327 méter hosszú és 46 méter széles. Egyes elemzői becslések szerint a repülőfedélzet túlnyúlásával a kész hordozó hossza elérheti a 339 métert is, amivel a mérete megközelítené az amerikai haditengerészet legnagyobb repülőgép-hordozóit. A legújabb felvételeken már látszik a felső törzselemek beépítése, amelyek a szélesebb repülőfedélzetet tartják majd, ám maga a fedélzet és a szigetfelépítmény még hiányzik.
Recent satellite imagery provides new insights into the construction of China’s fourth aircraft carrier, confirming that the vessel will be significantly larger than China’s existing carriers and could rival the United States’ supercarriers in size. @HiddenReachCSIS tracks China's fourth aircraft carrier: https://t.co/d7XgxEYJD3— CSIS (@CSIS) October 27, 2026
A szakértők szerint célszerű még a vízre bocsátás előtt beépíteni a nukleáris meghajtási rendszert és a hajócsavarok tengelyeit, valamint befejezni a hajótestet és a felépítményt. A fékezőkábelek, a szenzorok és a fegyverzet telepítését, illetve a fedélzet végleges burkolását már a móló mellett, a vízen is el tudják végezni. A várhatóan elektromágneses katapulttal (EMALS) is felszerelt Type 004 hadrendbe állításáig a reaktorok integrációjának nehézségeitől függően további két-három év telhet el a vízre bocsátás után.
A Pentagon tavalyi jelentése szerint a kínai haditengerészet 2035-ig további hat repülőgép-hordozó építését tervezi, amivel kilencre bővülne a flotta.
Ehhez a célhoz azonban jelentősen fel kellene pörgetni a gyártást, és párhuzamosan több hajón kellene dolgozni. A szakértők megosztottak abban a kérdésben, hogy ez megvalósítható-e, mivel egyesek szerint a két jelenlegi, nagy hordozók építésére alkalmas hajógyárban – a talieniben és a Fucsient is építő Csiangnanban – inkább a hatdarabos flotta elérése reális 2035-ig. Mások viszont úgy vélik, ha a kínai vezetés véglegesíti a terveket, az országnak megvan az ipari kapacitása a sorozatgyártáshoz, ráadásul a Hajnan-szigeti Jülin haditengerészeti bázis szárazdokkja tehermentesítheti a gyárakat a meglévő hajók karbantartásának átvételével. A kilenc hordozóból álló flotta alapjaiban bővítené ki Peking katonai lehetőségeit, mivel
így a Csendes-óceán nyugati medencéje mellett az Indiai-óceánon is képes lenne állandó hordozós jelenlétet fenntartani.
Bár az amerikai elemzők szerint a kínai hordozók az indítható bevetések számában valószínűleg elmaradnak majd az amerikai társaiktól, és egy közvetlen konfliktusban sebezhetőek lennének, a világ más pontjain zajló válságokban komoly katonai opciót jelentenek majd a kínai döntéshozók számára.
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