16°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: a legnagyobb titokban készül tárgyalni Amerikával a világ legsötétebb diktatúrája
Globál

Hírszerzési jelentés: a legnagyobb titokban készül tárgyalni Amerikával a világ legsötétebb diktatúrája

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Kyodo News a dél-koreai hírszerző ügynökség jelentése alapján arról írt, hogy Phenjan Kínán keresztül közvetítette az üzenetét az Egyesült Államoknak egy lehetséges találkozóról.

Kim Dzsongun, Észak-Korea diktátora a szomszédos nagyhatalomban járt és a kiszivárgott információk szerint ekkor átadta a lehetséges tárgyalásokról szóló üzenetét is, amit Washingtonnak kívánt eljuttatni. A dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) a parlamenti hírszerző bizottság zárt ajtók mögötti ellenőrzése során értékelte az eseményt. Elmondták, hogy a vezető látogatása a történelmi kapcsolatok ápolásán túl fontosabb célokkal történhetett, ezt bizonyítja, hogy a delegációjában magas rangú diplomaták is voltak. Kim egynapos utazáson vett részt Dandongban, ahol egy háborús emlékművet látogatott meg a hivatalos program szerint, emellett Vang Huninggal, Kína legfőbb politikai tanácsadójával találkozott.

A gyors látogatás annak fényében kap kiemelt jelentőséget, hogy a jövő hónapban a kínai Sencsenben rendezik meg az Ázsia-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóját, amin a várakozások szerint részt vesz Donald Trump amerikai elnök is. Washington

korábban már kifejezte a nyitottságát, hogy a diktatúra vezetőjével tárgyaljon, ám ezek a próbálkozások eddig sikertelennek látszottak.

Kapcsolódó cikkünk

Kiadta az utasítást Kim Dzsongun: fel kell készülni a háborúra

Nincs megállás: újabb rakétatesztet hajtott végre az elszigetelt ázsiai diktatúra

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Belenyúl a lakáspiacba a kormány, a szakértők már látják a Wekerle Plusz buktatóit
Tisza-kormány: zajlik a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is
Vége a magyar segítségnek: saját amerikai vadászgépeivel védi már a légterét a szomszédos ország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility