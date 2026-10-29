Hírszerzési jelentés: a legnagyobb titokban készül tárgyalni Amerikával a világ legsötétebb diktatúrája

Kim Dzsongun, Észak-Korea diktátora a szomszédos nagyhatalomban járt és a kiszivárgott információk szerint ekkor átadta a lehetséges tárgyalásokról szóló üzenetét is, amit Washingtonnak kívánt eljuttatni. A dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) a parlamenti hírszerző bizottság zárt ajtók mögötti ellenőrzése során értékelte az eseményt. Elmondták, hogy a vezető látogatása a történelmi kapcsolatok ápolásán túl fontosabb célokkal történhetett, ezt bizonyítja, hogy a delegációjában magas rangú diplomaták is voltak. Kim egynapos utazáson vett részt Dandongban, ahol egy háborús emlékművet látogatott meg a hivatalos program szerint, emellett Vang Huninggal, Kína legfőbb politikai tanácsadójával találkozott.

A gyors látogatás annak fényében kap kiemelt jelentőséget, hogy a jövő hónapban a kínai Sencsenben rendezik meg az Ázsia-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóját, amin a várakozások szerint részt vesz Donald Trump amerikai elnök is. Washington

korábban már kifejezte a nyitottságát, hogy a diktatúra vezetőjével tárgyaljon, ám ezek a próbálkozások eddig sikertelennek látszottak.

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