Időzített bombán ül Donald Trump, ami hamarosan a szemeink előtt robbanhat fel

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Két éve Donald Trump olyan széles választói koalícióval tért vissza a Fehér Házba, amilyet republikánus jelölt évtizedek óta nem tudott felmutatni. Egy héttel a november 3-i félidős kongresszusi választás előtt azonban minden jel arra mutat, hogy a Trump-koalíció darabokban hever. Trump 2024-es szavazóinak csupán kétharmada elégedett az elnök teljesítményével, a kiábrándulás mögött pedig elsősorban a megélhetési gondok állnak, ami a latinóknál kiegészül a túlzásba vitt bevándorlási razziákkal is. A felmérések alapján az olyan kulcsfontosságú csoportok, mint a fiatalok, a függetlenek és a latinók mind a demokraták felé fordulhatnak, sőt, az elégedetlenség már elérte a MAGA-bázist is. Mindez nemcsak a félidős választás előtt szolgál baljós figyelmeztetésként a Fehér Ház számára, hosszabb távon ugyanis akár a Republikánus Párt jövője is kockán foroghat. Látványos ábrákon szemléltetjük a Trump-koalíció várható szétesését.

Donald Trump 2024-es elnökválasztási győzelméhez egy olyan széles választói koalíció járult hozzá, amelyet republikánus jelölteknek emberemlékezet óta nem sikerült összeeszkábálni

- írtuk két évvel ezelőtt a Portfolio-n Trump történelmi visszatérésének hátteréről.

A republikánus elnök 2024-ben a MAGA-mozgalom magját adó munkásosztálybeli fehéreken túl óriási szeletet harapott ki olyan választói csoportokból is, amelyek azelőtt erősen a demokraták felé hajlottak: bár nem fordította át a többségüket, Trump a színesbőrűek, különösen a latinók körében jelentősen előretört, de komoly nyereséget könyvelhetett el a fiatalok körében is. Azzal kiegészülve, hogy Trump az ifjabb Bush 2004-es győzelme óta első republikánus jelöltként országosan is több voksot szerzett demokrata ellenfelénél – azaz nemcsak az elektori kollégiumot nyerte meg –,

több elemző Barack Obama 2008-as demokrata választói koalíciójának végérvényes széteséséről beszélt.

Kamala Harris az első exit pollok alapján csupán a diplomás fehérek és az idősek között tudott felmutatni javítást.

Trump’s 2024 voter coalition was more racially and ethnically diverse than his 2020 or 2016 coalitions. https://t.co/zClpZYJKCA — Pew Research Center (@pewresearch) June 26, 2025

Később a mérvadónak tartott Pew Research Center validált választói kutatása megerősítette, hogy Trump 2024-es szavazótábora a korábbiaknál jóval sokszínűbb etnikai és faji származással bírt, miközben az olyan amerikai politikát egyre erősebben meghatározó jelenségek, mint a "diplomaszakadék" vagy a város–vidék-ellentét sem enyhült.

Noha Hillary Clinton 2016-ban még 37, Joe Biden 2020-ban pedig 27 százalékponttal több latino bizalmát nyerte el, Harris és Trump között 7 százalékpontra olvadt a különbség a hispán szavazóknál a Portfolio összesítése szerint. Úgy is mondhatnánk, hogy republikánus induló 1992-ig visszamenően nem szerepelt olyan jól a latinók körében, mint Trump két éve. Nemcsak a hispán, a fekete szavazók körében is előrébb lépett Trump, bár utóbbiak sokkal mélyebb demokrata kötődéssel bírnak. Tízből nyolc afroamerikai továbbra is Harris mellé állt, de 2020 és 2024 között Trump így is majdnem megduplázta szavazatarányát.

2016-ban még 37, 2020-ban pedig 27 százalékponttal több bizalmát nyerte el, Úgy is mondhatnánk, hogy Nemcsak a hispán, a fekete szavazók körében is előrébb lépett Trump, bár utóbbiak sokkal mélyebb demokrata kötődéssel bírnak. Tízből nyolc afroamerikai továbbra is Harris mellé állt, de 2020 és 2024 között Trump így is majdnem megduplázta szavazatarányát. 2024-ben Trump szinte minden korosztályon belül szépített a 2020-as eredményén, kivéve a 65 év felettieket. A 30 és 49 év közöttiek csaknem fele rá voksolt, jóllehet Biden még 12 ponttal nyerte őket. Trump a leginkább demokraták felé hajló fiatalok között is előretört, a huszonéveseknél 19 pontra olvadt a lemaradása a 2020-ban mért 26 százalékpontról.

között is előretört, a huszonéveseknél 19 pontra olvadt a lemaradása a 2020-ban mért 26 százalékpontról. Ugyanennyire kulcsfontosságú szerepet játszott Trump győzelmében, hogy 2016-hoz hasonlóan döntetlenre hozta ki a küzdelmet a pártfüggetlenek kegyeiért, akiket Biden 2020-ban még 9 ponttal nyert.

a 2024-es tendenciák alapján sokan várták az amerikai választói preferenciák maradandó átalakulását, és a Trump-féle sokszínű, populista munkásosztálybeli koalíció megszilárdulását.

Patrick Ruffini republikánus közvélemény-kutató egyfajta jóslatként már 2023-ban külön könyvet szentelt ennek a felemelkedőben lévő választási szövetségnek.

A republikánusokról kialakult képet – miszerint ők a [Dickens Karácsonyi énekéből ismert uzsoráshoz,] Scrooge-hoz hasonló vállalati vezetők pártja –, ami Obama 2012-es, Mitt Romney elleni kampányának alapját képezte, Trump, az önjelölt milliárdos megdöntötte, aki maga is profitált a korrupt rendszerből, és meggyőzte szavazóit arról, hogy csak ő képes a nevükben helyrehozni azt

- írta Ruffini a Politico hasábjain.

2026 őszén, egy héttel a félidős kongresszusi választások előtt azonban egyre biztosabban kijelenthetjük:

Trump két évvel ezelőtti szavazói koalíciója szétszéledt és romokban áll, a tartósságáról szóló jóslatok pedig távolabb sem lehetnének a valóságtól.

Ehhez persze Trump politikája is kellett, de nagyjából ugyanúgy futottak lyukra ezek az előrejelzések, mint azok, amelyek pár évtizede az Obama mögött álló sokszínű választói tömegből kiindulva vizionáltak tévesen "állandó többséget" a "demográfia sorsszerűségére" – azaz a fehér népesség arányának csökkenésére, és a színesbőrűek demokrata szimpátiájára – hivatkozva.

Vegyük is részletesen szemügyre, hogyan áll most az elnök támogatottsága ezekben az előbb említett kulcsfontosságú választói csoportokban.

Kiábrándultak a pártfüggetlenek

Az elemzést az Economist/YouGov adataival kezdjük, melyek azt mutatják, hogy Trump elnöki munkájának megítélése tulajdonképpen zuhanórepülésnek indult attól a pillanattól fogva, hogy 2025. január 20-án letette az esküt. Ha átlagoljuk a második ciklusának legelső és legutóbbi négy hete során végzett felméréseket, akkor

a republikánus elnök nettó népszerűségi mutatója +1,5 százalékpontról -20,8 pontra, több mint 22 százalékponttal esett vissza.

(Az előbbi két értéket úgy kapjuk meg, ha a Trumppal aktuálisan elégedettek, valamint a vele elégedetlenek százalékos arányát kivonjuk egymásból.)

Az Economist/YouGov legfrissebb, október 26-i számai még relatíve kegyesek az elnökkel (38% pozitív, 58% negatív megítélés), ám a Pew október eleji felmérése alapján az amerikaiak csupán harmada látja kedvező fényben Trump teljesítményét, 68 százalék pedig elutasítja azt. Ez a negatív rekordot közelítő érték mindössze egy ponttal marad el a Capitolium 2021. január 6-i ostroma után mért 29 százalékos aránytól. A Pew arra jutott, hogy

Trump 2024-es szavazótáborának jelenleg csupán kétharmada elégedett az elnöksége menetével,

jóllehet a második ciklusa legelején még 95 százaléknyian mondták ugyanezt.

A lemorzsolódás a pártfüggetlenek körében a legszembeötlőbb, amit alátámasztanak az Economist/YouGov adatai.

Trump népszerűségvesztése az országos átlag duplája az egyik párthoz sem tartozók körében, több mint 41 százalékpont.

Ez azt jelenti, hogy az összes felsorolt választói csoport közül a függetlenek körében szenvedte Trump imidzse a legnagyobb ütést.

Noha a Pew szerint a pártfüggetlenek fele Trumpra ikszelt legutóbb, és 2025 elején még mintegy 40 százalékuk elégedett volt a teljesítményével, mostanra úgy alakult, hogy csak a függetlenek negyede támogatja az elnököt, míg tízből heten elutasítják.

Az egyik párthoz sem tartozók drámai elfordulása még feltűnőbb, ha Trump első ciklusával vetjük össze. 2017 és 2021 között hiába dúltak ugyanúgy botrányok (lásd a "Russiagate" vagy a kétszeres impeachment), a függetlenek 35-40 százaléka szinte mindvégig kitartott mellette, feltehetően azért, mert akkoriban alig volt panasz a gazdaságra.

A második ciklus alatt azonban az elforduló pártfüggetlenek Trump népszerűségvesztésének egyik fő motorjai.

Ez a csoport korábban nem látott mértékben fordul el tőle, valószínűleg a helytelen prioritások (bálterem és a többi hobbiprojekt), a különféle bel- és külpolitikai túlkapások (DOGE, vámháborúk, bevándorlási razziák), a félvállról vett ígéretek (Epstein-akták, iráni háború), de mindenekelőtt a nem szűnő megélhetési gondok következtében.

Az emberekben élt valamiféle nosztalgia azzal kapcsolatban, hogy amikor Donald Trump első elnöksége volt, akkor a gazdaság azért nagyjából sínen volt

- utalt vissza a 2024-es választásra Tábor Áron Amerika-szakértő, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója a Global Insight legutóbbi adásában. A már említett Patrick Ruffini által vezetett republikánus kutatócég, az Echelon Insights azt találta, hogy

az összes kiábrándult Trump-szavazó több mint fele (57%) a megélhetési költségeket, valamint a gazdaságot és a munkahelyeket nevezte az ország legsürgetőbb problémájának.

A magukat pártfüggetlennek vallók aránya évek óta, gyakorlatilag Obama első megválasztása óta növekszik az Egyesült Államokban, amivel párhuzamosan egyébként az intézményekbe vetett hit is csökken. 2025-ben rekordmennyiségű amerikai, 45 százalék nyilatkozta, hogy egyik párttal sem azonosul, ami lesújtó képet fest mind a demokraták, mind a republikánusok vonzerejéről. A Gallup adatsorának kezdete, 1988 óta nem jegyeztek fel ilyen sok független szavazót, bár az is igaz, hogy oroszlánrészük mégiscsak hajlik valamelyik párt felé.

Mindazonáltal elegendő független meggyőzése nélkül lehetetlen országos választást nyerni az Egyesült Államokban, főleg ha a részarányuk fokozatosan növekszik.

Elszállt a fiatalság

A független identitás térhódítása részint a pártok establishmentjeit szkeptikusan szemlélő fiataloknak köszönhető:

a Z, valamint az ezredfordulós generáció 56, illetve 54 százaléka utasítja el mindkét párt címkéjét, míg a legidősebb nemzedék tagjainak kevesebb mint harmada.

Ahogy tehát a legtöbb választói csoport, úgy a független, a fiatal és a latino szavazókat sem választhatjuk el tisztán egymástól, hisz részben ugyanazokról az emberekről beszélünk, és valószínűleg jelentős átfedés van köztük.

Érdemes azonban külön taglalni a huszon- és harmincévesek Trump-ellenes fordulatát, hisz a 2024-es kampány alatt Trump a fiatal férfiakat célzó influenszerek és podcastek, a "manoszféra" megkerülhetetlen alakjává avanzsált. Talán ennek is köszönhető, hogy összességében tíz százalékpontot javított a 2020-ban mért 17 pontos lemaradásán a 49 év alattiakat.

Biden és Trump párharcához képest valóban inkább a fiatal férfiak hajtották a republikánus szépítést – Trump szűken meg is nyerte a többségüket –, 2016-hoz viszonyítva ugyanakkor azt olvashatjuk ki a Pew adataiból, hogy a volt ingatlanmágnás lényegében ugyanannyi fiatal férfit győzött meg 2024-ben, mint 2016-ban. A különbség az, hogy a 49 alatti nők bő negyede helyett legutóbb már az ő 42 százalékuk is Trumpra szavazott. Az amerikai fiatalok jobbra tolódása tehát nem írható csak a trumpista manoszféra által bevonzott férfiak számlájára.

Bárhogy is, ez Trump szemszögéből már csak a régi szép idők emléke.

2025 elején a 30 év alattiak körében zuhant be leggyorsabban és legmeredekebben az elnök megítélése az összes korosztály közül,

míg a 30 és 44 közöttiek körében kiegyenlítettebben, de majdnem ugyanannyira romlott a népszerűségi mutatója.

Méghozzá olyannyira, hogy az összes választói csoport közül a második legdurvább, 31 pontos visszaesést a 30-44 évesek körében jegyezte fel a YouGov/Economist, ahogy az a legelső ábránkon látható volt. A huszonéves választók körében sem áll jobban Trump szénája, bár ott nem -30,5 pont az aktuális nettó megítélése, "csak" -28,5 százalékpont. Ez körülbelül azt jelenti, hogy csak minden harmadik fiatal elégedett a munkájával, és kétharmaduk nem kér belőle.

Egyébként a 45 és 65 év közöttieknél nagyjából az országos átlaggal azonos mértékben esett vissza az elnök megítélése, míg a 65 év felettiek esetén mindössze 12 százalékponttal csökkent.

A Pew adatai megerősítik, hogy

a 30 év alatti Trump-szavazók ábrándultak ki leginkább az elnökből, ugyanis csak felük van pozitív véleménnyel a teljesítményéről.

Ugyanez a 35-49 évesek közel 60 százalékára igaz, és az idősebbek háromnegyedére.

Miközben a huszonévesek jókora részét motiválta a MAGA-mozgalom, az America First mint jelszó, vagy a "woke"-ellenesség, túlnyomó részük mégiscsak saját megélhetési helyzete javulását várta Trumptól, legyen szó az inflációról, a munkahelyekről vagy lakhatásról. Mindhiába.

Sokat hallunk arról, hogy [Trump] sok mindent ígért; megígérte, hogy javulni fog a gazdaság, hogy csökkenni fognak a költségek, hogy több munkahely lesz

- magyarázta a Voxnak a fiatalok kifogásait Tina Tang, a demokrata párti Navigator Research kutatója, aki fókuszcsoportokat is vezet fiatalokkal.

Visszabillennek az ingaszavazók

A legnagyobb felhajtást 2024-ben kétségkívül a latinók elmozdulása keltette.

Obama 2012-es újraválasztásakor még tízből hét spanyolajkú a demokratákra ikszelt, 2024-ben azonban már csak 52 százalékuk választotta Harrist. Trump szigorú bevándorláspolitikát és az illegális bevándorlók tömeges deportálását ígérte, de a hispánok többsége eredetileg úgy gondolta, hogy ezek a szólamok az erőszakos bűnözők ellen és nem a törvénytisztelő amerikai állampolgárok ellen szólnak. A Pew szerint előfordulhatott, hogy egyenesen több első generációs spanyolajkú bevándorló voksolt Trumpra, mint Harrisre.

Miközben azok a latinók, akik hosszú ideje az országban élnek és évtizedek óta hiába várnak státuszuk rendezésére, kifogásolták a Biden-kormányzat újonnan érkező menedékkérőket priorizáló intézkedéseit és a határnál kialakult káoszt, az inflációs sokk is hatványozottan érte őket jövedelmi és társadalmi helyzetükből kifolyólag.

Említettük már, hogy a függetlenek és a fiatalok oroszlánrésze a pénztárcájával szavazott 2024-ben, és ez talán a latinókra igaz a leginkább.

Amióta hivatalba lépett, Trump azonban nem igazán tett azért, hogy enyhítse a hispán szavazók aggodalmait, aminek meg is lett a böjtje:

bár a YouGov adataiban az országos átlagnál kisebb mértékben, 16 százalékponttal csökkent Trump nettó megítélése, és jelenleg -23 ponton tanyázik (38% pozitív, 61% negatív vélemény), több közvélemény-kutató ennél lesújtóbb a helyzet a Fehér Ház szemszögéből. Az NBC News/Telemundo felmérése alapján tízből közel hét latino elutasítja Trump munkásságát, és csupán 27 százalék elégedett vele.

Bár Trump legutóbb történelmi sikert ért el a spanyolajkúak körében, az elnök 2024-es latino szavazóinak csupán 57 százaléka elégedett az elnökségével, ami a fiatalokéhoz mérhető kiábrándulásról tanúskodik.

ami a fiatalokéhoz mérhető kiábrándulásról tanúskodik. Közvetlenül a félidős választás előtt a 2024-ben Trumpra voksoló latinók csupán háromnegyede támogatja a republikánusok kongresszusi jelöltjét, 13 százalékuk viszont azt mondja, hogy demokratára fog ikszelni az Equis kutatása alapján.

A latinók elfordulására két fő indokot találhatunk az NBC szerint: bő háromnegyedük, illetve közel 80 százalékuk elégedetlen azzal, ahogyan Trump gazdaságot és a megélhetési költségeket kezelte, több mint kétharmaduk szerint pedig túl messzire mentek a republikánus kormányzat által végrehajtott kitoloncolások. Bár a latinók 83 százaléka még mindig támogatja a súlyos bűncselekmények miatt elítélt illegális bevándorlók célzott kiutasítását, a spanyolajkúak csupán harmada helyesli a Trump-adminisztráció bevándorláspolitikáját, amely olykor látszólag válogatás nélkül vett őrizetbe sötétebb bőrű állampolgárokat is.

Az ICE nem egyszer tragikus végkimenetelű akcióiról szóló híradások közepette a hispánok közel harmada kezdte el valamilyen okmányát magánál hordani az idegenrendészettől való félelem miatt, 27 százalékuk ismer valakit, akit az elmúlt két évben őrizetbe vettek vagy kiutasítottak, 17 százalékuk pedig azt állítja, ő maga vagy egy közeli ismerőse fontolóra vette, hogy ne személyesen szavazzon a szövetségi hatóságok esetleges jelenléte miatt.

A Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) túltolt razziáit bírálta az újraválasztását veszélyben érző floridai republikánus, María Elvira Salazar képviselő is egy reklámban.

Elnök úr, némelyik bevándorlási erőfeszítése túl messzire ment. Júliusban az 50 ezer őrizetbe vett ember 50%-ának nem volt büntetett előélete. Legyen óvatos, mit mondanak Önnek a tanácsadói a bevándorláspolitikáról. Ugyanazok a spanyolajkúak, akik 2024-ben segítettek Önnek a Fehér Házba jutni, ma elárulva érzik magukat

- intette óva a kubai-amerikai származású politikus saját pártjának vezetőjét.

Az NBC számaiból kitűnik, hogy a Republikánus Pártnak 2016 óta nem volt annyira rossz az imidzse a latinók körében, mint manapság, és

noha két évvel ezelőtt 4 százalékponttal több hispán bízott Trumpban a gazdaság terén, mint Harrisben, ma a demokraták 21 százalékpontos fölénnyel bírnak náluk a gazdaságpolitikai kérdésekben.

Erre mondja azt az Equis elemzése, hogy

sokan, akik a 2024-es választáson esélyt adtak Trump elnöknek, azt a gazdaság fellendülésére és az árak csökkenésére vonatkozó ígéretei miatt tették. Közel két évvel később a gazdasági nyomás egyre növekszik, és az elmulasztott ígéretek átfogó mintázata elégedetlenséget szít a latinók körében.

Meglátszódhat a Trump-ellenes fordulat a szavazatokban is?

Eddig főként az amerikai elnök népszerűségvesztéséről volt szó, de kérdés, hogy Trump renoméjának a romlása mennyire fordítható le a választáson leadott – pontosabban elveszített – voksokra.

Ha ábrára tesszük a latinók elmúlt években feljegyzett választási preferenciáit és a 2026-ban várható szavazatarányokat, egyértelművé válik, hogy miért nevezik őket egyre többen

Amerika legfontosabb billegő szavazóinak.

Ha átlagoljuk a különböző felméréseket, feltűnő, hogy Trump részesedése a latino szavazatból drasztikusan visszaeshet, és a 2020-as szint alá, sőt, a 2016-os arány közelébe csökkenhet vissza az idei félidős választáson. Noha a bizonytalan hispánok aránya még meghaladta a 10 százalékot, ezért képlékeny a helyzet, arra számíthatunk tehát idén, hogy

ingaszavazókhoz illően a latinók ezúttal a demokraták felé csapódnak vissza.

A 2020-as erőviszonyok várható visszatérése az alábbi ábrán még jobban kivehető.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a demokraták bonthatják a pezsgőt, köddé vált Trump előretörése bármelyik választói csoportban. Mindez elsősorban egy rendkívül népszerűtlen republikánus elnök ellenében, nem pedig egy demokraták mellett leadott szavazat, és korábban is megégették már magukat azzal, hogy készpénznek vették a hispánok vagy a fiatalok voksait.

Az urnáknál is látszódni fog a Trump-ellenes fordulat?

Eddig elsősorban Trump népszerűségvesztését tárgyaltuk, de adódik a kérdés, hogy az elnök renoméjának ilyen drasztikus romlása mennyire lesz lefordítható leadott – republikánus oldalról inkább elveszített – szavazatokra. Bár tutit természetesen csak a november 3-i félidős választás után tudunk mondani, a részletes, választói csoportokra lebontott elemzésekre pedig még az után is akár heteket kell majd várni, a közvélemény-kutatások alapján megtehetjük a tétjeinket már most.

Nézzük is a huszonévesek várható választási preferenciáit a Pew Research Center október eleji adatai alapján.

A 2024-es jobbra tolódás után a 30 év alattiak jókora része faképnél hagyhatja Trump pártját idén,

és a demokraták akár a 2024-es eredményüket is túlszárnyalhatják a köreikben. Ugyanerre a tendenciára számíthatunk az ezredfordulós generációnál, ugyanakkor minden korosztály a demokraták fel mozdulhat el, még ha kisebb mértékben is. A Trump első ciklusa alatti félidős választáson tapasztalt, 2018-as "kék hullámtól" azonban elmaradhat a demokraták előretörése.

Ami a függetleneket illeti, úgy tűnik, őket is elveszítheti Trump, nem is kevéssel, akár 16 százalékponttal (ez 40-24 százalékos aránynak felel meg, ami rengeteg bizonytalan függetlenről árulkodik még). A pártfüggetlenek visszarendeződése ugyanakkor csúfosabb lehet, mint a fiataloké, hiszen

a demokraták akár a 2024-es, sőt, a 2018-as sikereiket is felülmúlhatják az egyik párthoz sem tartozók között.

De legalább a MAGA-bázis érintetlen?

A Fehér Ház ebben reménykedik, és Trump ezért kampányol olyan államokban, mint Alabama, Mississippi és Montana, mert igyekszik felrázni a saját szavazótáborát.

ám Az elégedetlenség látszólag a hagyományosan Trumpot támogató szavazói rétegekbe is beszivároghatott.

Az előbbi ábrán látható, hogy a republikánus szavazók körében ugyancsak visszaesett a Grand Old Party jövő héten várható szavazatelőnye, amit 2016 óta nem taksáltak ilyen alacsonyra. A republikánusok csupán háromnegyede szándékozik Trump-párti jelölteket támogatni, 6 százalékuk viszont a demokratára ikszelhet. Ötödük bizonytalan, ami baljós jel lehet a republikánusoknak, hiszen fennáll az esélye, hogy saját, demotivált szavazóik még ha nem is szavaznak le a másik pártra, de tömegesen otthon maradnak.

Mindeközben úgy tűnik, a férfiak körében nagyjából egált játszhatnak a republikánusok és a demokraták, amire 2020 óta nem volt példa, ráadásul utóbbiak a 2016-os erőviszonyok megismétlődésében reménykedhetnek a nőknél.

Végzettség szerint is borús a kép a republikánusok számára, hiszen a demokraták 2018 óta nem látott, döntetlen közeli teljesítményt nyújthatnak a legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkező szavazók körében, miközben 2026-ban a Trump-korszakban először nyerhetik meg azokat, akik elkezdtek valamilyen főiskolát, de nem fejezték be.

A fehér szavazók nál ugyancsak észrevehető az elvándorlás a republikánusoktól, és a 2018-as erőviszonyok térhetnek vissza. De a demokraták annak nem örülhetnek, hogy a feketék körében gyenge lábakon áll a támogatottságuk az elmúlt választásokhoz képest.

nál ugyancsak észrevehető az elvándorlás a republikánusoktól, és a 2018-as erőviszonyok térhetnek vissza. De a demokraták annak nem örülhetnek, hogy a feketék körében gyenge lábakon áll a támogatottságuk az elmúlt választásokhoz képest. A MAGA-bázist ért ütésekről árulkodik az is, hogy a Silver Bulletin összesítése alapján a Trump teljesítményét határozottan támogatók aránya alig 20 százalékra csökkent a második ciklusa elején mért 35 százalék körüli értékhez képest.

A közvélemény-kutatók várakozásai helyett a valós eredményekről a Portfolio percről-percre be fog számolni magyar idő szerint november 4-én hajnalban.

Úgy tűnik tehát, hogy miután Trump immár több mint egy évtizede uralja szüntelenül az amerikai politikát, beüthetett az amerikai társadalomban a "Trump-fáradtság". Az elnök második ciklusa közepére látszólag eljátszotta azok jószándékát, akik 2024-ben először adtak neki esélyt, korábbi szavazótábora pedig szélnek eredt. A Trump-korszak lezárultához közeledve a kérdés így az, hogy lesz-e olyan republikánus elnökjelölt, aki a 2024-ben összeállt sokszínű, populista munkásosztálybeli koalíciót újra össze tudja rakni, vagy esetleg más győzelmi recept után kell nézzen a Republikánus Párt.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images