Itt a felmérés: valóra válhat Trump legrosszabb rémálma

A demokratáknak ehhez néggyel több szenátori helyre lenne szükségük, mint amennyivel jelenleg rendelkeznek.
A CNN négy államban vizsgálta a választási esélyeket: Texasban és Michiganben a demokrata jelölt vezet, Kansasben és Maine-ben pedig nincs egyértelmű éllovas. A négy államban most megválasztandó szenátorok közül háromnak a helyét jelenleg republikánus politikus tölti be.
Texasban három évtizede nem nyert demokrata politikus állami szintű választást, James Talarico azonban jelenleg 49-43 százalékos arányban vezet a biztos szavazók körében republikánus ellenfele, Ken Paxton előtt. Donald Trump három elnökválasztási indulása közül Texasban a legnagyobb fölényű győzelmét aratta 2024-ben.
Talaricóra a latin-amerikai származású választók 63 százaléka szavazna, és a 2024-ben Trumpot nagy számban támogató színes bőrű választók 22 százaléka is őt választaná. Paxtonról még a biztos republikánus szavazók 24 százalékának is kedvezőtlen a véleménye, míg Talaricóról a demokraták mindössze két százaléka vélekedik negatívan. Ennek ellenére Texasban továbbra is a Republikánus Párt a népszerűbb.
Kansasben Adam Hamilton demokrata jelölt annak ellenére közelítette meg Roger Marshall republikánus szenátort, hogy pártjáról a választók mindössze harmadának van kedvező véleménye. Hamiltonra a biztos szavazók 49 százaléka, Marshallra 45 százalékuk szavazna, de a különbség a hibahatáron belül van. Hamilton a republikánusok és a hozzájuk húzó függetlenek 12 százalékának támogatására is számíthat, ami a négy vizsgált demokrata jelölt közül a legmagasabb arány. Támogatóinak 59 százaléka elsősorban Marshall vereségét szeretné elérni.
Michiganben a demokraták egy jelenleg is a birtokukban levő mandátumot próbálnak megtartani. Abdul El-Sayed szeptemberben még szoros versenyben állt republikánus ellenfelével, Mike Rogersszel, most azonban 49-42 százalékos arányban vezet. A biztos demokrata szavazók körében mért támogatottsága 90-ről 95 százalékra nőtt, miközben Rogersről a szeptemberi 42 százalék helyett már a biztos szavazók fele vélekedik kedvezőtlenül.
Maine-ben Troy Jackson demokrata jelölt 49, Susan Collins hivatalban lévő republikánus szenátor 45 százalékon áll. A különbség itt is a hibahatáron belül van. Collins olyan államban küzd az újraválasztásáért, ahol 2024-ben demokrata jelölt győzött. A Trump elnöki tevékenységével elégedetlen választók 21 százaléka mégis Collinsra szavazna, ami a négy vizsgált republikánus jelölt közül a legmagasabb arány. Jackson támogatóinak 79 százaléka rendkívül motivált a szavazásra, Collins híveinek viszont csak a 62 százaléka. Utóbbiak körében szeptember óta kilenc százalékponttal nőtt ez az arány.
A verseny állása még változhat: Texasban, Kansasben és Michiganben legalább minden nyolcadik biztos szavazó elképzelhetőnek tartja, hogy végül a másik jelöltre adja le a voksát.
Texasban és Kansasben ezeknek a választóknak legalább 60 százaléka republikánus vagy a párthoz húzó független, ami a republikánus jelölteknek kedvezhet. Maine-ben viszont tízből több mint kilenc választó már véglegesen döntött.
A CNN október 20. és 27. között Texasban és Michiganben, október 20. és 26. között pedig Kansasben és Maine-ben végezte el ezeket a felméréseket. A hibahatár államonként 4,2 és 4,7 százalékpont között volt.
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