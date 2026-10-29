Kiadta az utasítást Kim Dzsongun: fel kell készülni a háborúra

Kim Dzsongun észak-koreai vezető felszólította az ország haderejét, hogy készüljenek fel egy háború megvívására – tudósít több koreai hírlap.

Kim Dzsongun a Koreai Néphadsereg századparancsnokaival találkozott; hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy feladatuk, hogy

felkészítsék az észak-koreai haderőt egy háború megvívására.

A phenjani vezető hangsúlyozta: a haderőnek radikális fejlesztésekre és intenzív tréningre van szüksége ahhoz, hogy elérjék a teljes harckészültséget.

Több lap is beszámol róla: Észak-Korea és Dél-Korea közt tetőfokára hágott a feszültség, mivel a két országot elválasztó demilitarizált övezetben nemrég robbanás történt, melyben három déli katona megsérült. A két ország egymást vádolja, Phenjan viszont elutasítja a tárgyalásokat déli testvérállamával.

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