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Kiadta az utasítást Kim Dzsongun: fel kell készülni a háborúra
Globál

Kiadta az utasítást Kim Dzsongun: fel kell készülni a háborúra

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Kim Dzsongun észak-koreai vezető felszólította az ország haderejét, hogy készüljenek fel egy háború megvívására – tudósít több koreai hírlap.

Kim Dzsongun a Koreai Néphadsereg századparancsnokaival találkozott; hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy feladatuk, hogy

felkészítsék az észak-koreai haderőt egy háború megvívására.

A phenjani vezető hangsúlyozta: a haderőnek radikális fejlesztésekre és intenzív tréningre van szüksége ahhoz, hogy elérjék a teljes harckészültséget.

Több lap is beszámol róla: Észak-Korea és Dél-Korea közt tetőfokára hágott a feszültség, mivel a két országot elválasztó demilitarizált övezetben nemrég robbanás történt, melyben három déli katona megsérült. A két ország egymást vádolja, Phenjan viszont elutasítja a tárgyalásokat déli testvérállamával.

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