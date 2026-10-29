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Kijevből jött a figyelmeztetés: félelmetes áttörést ért el az orosz haditechnika
Globál

Kijevből jött a figyelmeztetés: félelmetes áttörést ért el az orosz haditechnika

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Akár az 1000 kilométer/órás sebességet is képesek elérni az oroszok új, Gerany–5 típusú sugárhajtású drónjai. Oroszország mérnökök tízezreinek bevonásával folyamatosan fejleszti a pilóta nélküli eszközeit, amelyeket már éles bevetéseken is használnak Ukrajna ellen - írta meg az UNN.

Szerhij Beszkresztov, az ukrán elnök védelmi technológiákért felelős tanácsadója (aki a hadseregben a "Flash" hívójelet használja) az UNN hírügynökségnek számolt be az orosz fegyverfejlesztés legújabb eredményeiről.

Elmondása szerint az ukrán erők már rögzítettek olyan eseteket, amikor a Gerany–5 típusú eszközök támadás közben 1000 kilométer/órás sebességre gyorsultak fel.

A szakértő egy sakkjátszmához hasonlította a jelenlegi technológiai versenyt, amelyben az orosz fél folyamatosan új lépésekkel próbálkozik, Ukrajna pedig keresi ezekre a megfelelő válaszokat. Beszkresztov hangsúlyozta, hogy Moszkva mérnökök tízezreit vonja be a pilóta nélküli repülőgépek tökéletesítésébe, ezért Kijevnek nem elég csupán fejlesztenie a saját rendszereit, hanem a modernizáció ütemében is meg kell előznie az ellenséget.

Oroszország a közelmúltban mutatta be először a nyilvánosság előtt a Gerany–5-öt. A cirkálórakéták és a drónok tulajdonságait ötvöző új fegyvert az orosz erők már ukrajnai célpontok elleni csapásokhoz is bevetették.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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