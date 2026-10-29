Kimondta a korábbi amerikai elnök: Donald Trump elárulta Ukrajnát és letérdelt Putyin előtt

Barack Obama a Demokrata Párt egyik kampányrendezvényén adott hangot felháborodásának a Fehér Ház Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos politikája, valamint a nemzetközi partnerekkel szembeni fellépése miatt.
Az egykori államfő úgy véli, a Trump-adminisztráció egymaga rombolja le a régóta fennálló szövetségi rendszereket, és magára hagyja a függetlenségükért harcoló nemzeteket.
Obama a beszédében kiemelte, hogy miközben Washington eltávolodik az olyan kulcsfontosságú partnerektől, mint Kanada, a jelenlegi vezetés "letérdel Putyin előtt", és elárulja a szabadságukért, illetve a demokráciáért küzdő ukránokat.
Hozzátette, hogy
a szövetségesek támogatásának megtagadása és a Kremlnek tett engedmények nemcsak az Egyesült Államok alapértékeivel ellentétesek, hanem a globális biztonságra és Amerika nemzetközi megítélésére is súlyos csapást mérnek.
Nem Obama az egyetlen korábbi elnök, aki nyíltan szembeszállt a jelenlegi vezetéssel, hiszen a közelmúltban Bill Clinton is hasonlóan kemény szavakkal illette Donald Trump lépéseit. Clinton szerint az elnök gyakorlatilag elárulta Ukrajnát, és az ellenség, vagyis Oroszország oldalára állt.
Elegem van abból, hogy úgy bánunk a szövetségeseinkkel, mintha semmit sem érnének. A múlt héten pedig Trump elnök végül megtette azt, amivel már az első elnöki kampánya során is fenyegetőzött, ugyanis magára hagyta Ukrajnát, és visszatért Vlagyimir Putyin oldalára"
– fogalmazott Clinton. A Fehér Ház külpolitikai irányvonalát a volt elnökök mellett Hillary Clinton korábbi amerikai külügyminiszter is rendszeresen és aktívan bírálja.
Címlapkép forrása: Shawn Thew-Pool/Getty Images
Amikor maga telefonált, a NAV szólt a nemzetközi körözéséről a Szijjártó Péter által kötött üzlet kulcsfigurájának
Azt állítja, hogy hazajön Baliról és együtt működik majd a hatóságokkal.
Bekövetkezett, amitól a vezér tartott a milliárdos bankháborúban: feldarabolhatják a világ legrégebbi bankját
Besült Luigi Lovaglio vezérigazgató terve.
Kibertámadás a hűtőből – Már az élelmiszerünk sincs biztonságban
Van még hova fejlődni.
Rendőrségi ügy lett a Google mesterségesintelligencia-projektjéből: vizsgálat indult, leállították az építkezést
A projekt a techóriás nemrég bejelentett, 15 milliárd dolláros fejlesztési programjának része.
A Google leleplezte az új kiberbiztonsági csúcsfegyverét
Itt a Gemini 4 Carbon.
Európa megnyitja az olajtartalékokat, a dízelárakon is meglátszhat a hatás
42 millió hordóval száll harcba Európa.
Letarolja a piacot a népszerű elhízás elleni szer, több jó hírt is közölt az Eli Lilly
Emelkedik is az árfolyam.
Kimondta a korábbi amerikai elnök: Donald Trump elárulta Ukrajnát és letérdelt Putyin előtt
Amerika sorra hagyja magára szövetségeseit Oroszország kegyeiért.
Így lesz lakásod a következő 1 évben - ingyenes webinár a Wekerle Pluszról
Az Otthon Start óta többen vettek lakást hitelből, és ez az árakban is meglátszott. Mára viszont fordult a helyzet: a használt piacon csökken a vásárlóerő, 2026 nyár végén pedig már a 10%
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona?
A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Kibertámadás a hűtőből – Már az élelmiszerünk sincs biztonságban
Van még hova fejlődni.
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.