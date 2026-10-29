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Kimondta a korábbi amerikai elnök: Donald Trump elárulta Ukrajnát és letérdelt Putyin előtt
Globál

Kimondta a korábbi amerikai elnök: Donald Trump elárulta Ukrajnát és letérdelt Putyin előtt

Portfolio
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Élesen bírálta a jelenlegi amerikai vezetést Barack Obama és Bill Clinton, két korábbi demokrata elnök. A volt vezetők szerint a Trump-kormányzat külpolitikája eltaszítja az Egyesült Államoktól az ország szövetségeseit, cserben hagyja a szabadságáért küzdő Ukrajnát, és Oroszország érdekeit szolgálja - tudósított a RBK.

Barack Obama a Demokrata Párt egyik kampányrendezvényén adott hangot felháborodásának a Fehér Ház Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos politikája, valamint a nemzetközi partnerekkel szembeni fellépése miatt.

Az egykori államfő úgy véli, a Trump-adminisztráció egymaga rombolja le a régóta fennálló szövetségi rendszereket, és magára hagyja a függetlenségükért harcoló nemzeteket.

Obama a beszédében kiemelte, hogy miközben Washington eltávolodik az olyan kulcsfontosságú partnerektől, mint Kanada, a jelenlegi vezetés "letérdel Putyin előtt", és elárulja a szabadságukért, illetve a demokráciáért küzdő ukránokat.

Hozzátette, hogy

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a szövetségesek támogatásának megtagadása és a Kremlnek tett engedmények nemcsak az Egyesült Államok alapértékeivel ellentétesek, hanem a globális biztonságra és Amerika nemzetközi megítélésére is súlyos csapást mérnek.

Nem Obama az egyetlen korábbi elnök, aki nyíltan szembeszállt a jelenlegi vezetéssel, hiszen a közelmúltban Bill Clinton is hasonlóan kemény szavakkal illette Donald Trump lépéseit. Clinton szerint az elnök gyakorlatilag elárulta Ukrajnát, és az ellenség, vagyis Oroszország oldalára állt.

Elegem van abból, hogy úgy bánunk a szövetségeseinkkel, mintha semmit sem érnének. A múlt héten pedig Trump elnök végül megtette azt, amivel már az első elnöki kampánya során is fenyegetőzött, ugyanis magára hagyta Ukrajnát, és visszatért Vlagyimir Putyin oldalára"

– fogalmazott Clinton. A Fehér Ház külpolitikai irányvonalát a volt elnökök mellett Hillary Clinton korábbi amerikai külügyminiszter is rendszeresen és aktívan bírálja.

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Címlapkép forrása: Shawn Thew-Pool/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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