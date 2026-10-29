Elutasította az Európai Unió részvételét a közelgő, ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalásokon Oroszország – írta meg az RBK.

Az Európai Unió provokatív állásfoglalást vesz fel, melynek célja a háború elhúzása. Nincs szükség ilyen résztvevőkre. Ehhez hasonlóan az amerikaiaknak, akik a békén dolgoznak, szintén nincs szükségük rájuk”

– mondta Dmitrij Peszkov, a közelgő háromoldalú béketárgyalásokat kommentálva.

Oroszország korábban még másképp nyilatkozott: pár napja még azt mondta a Kreml szóvivője, hogy a háború tartós lezárásához és egy új biztonsági rendszer kialakításhoz az EU-ra is szükség van.

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