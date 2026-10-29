Hatalmas éjszakai dróntámadás Oroszország ellen: teljesen megbénult az orosz főváros légi közlekedése
Nagyszabású ukrán dróntámadás érte Moszkva térségét október 28-ról 29-re virradó éjjel. Szergej Szobjanyin főpolgármester beszámolója szerint az orosz légvédelem több hullámban összesen 166 pilóta nélküli eszközt semmisített meg a főváros felé vezető úton, a támadás miatt pedig a régió légi közlekedésében is komoly fennakadások alakultak ki - tudósított a Kyiv Independent.
Újra megindultak az orosz hajók a stratégiai vizeken: pusztító ukrán csapássorozat után lépett Oroszország
Több mint három hónapos kényszerszünet után Oroszország újraindította a gabonaszállítást az Azovi-tengeren. A hajóforgalmat még júliusban állították le a folyamatos ukrán dróntámadások miatt, amelyek súlyos károkat okoztak az orosz árnyékflottában és a fekete-tengeri exportterminálokban, kora őszre pedig válsághelyzetet idéztek elő az orosz mezőgazdaságban - írta a Kyiv Independent.
Szivárognak a részletek: Elon Musk korlátozhatta az ukrán erők kulcsfontosságú rendszerét, a Pentagon terel
Elutasította a Pentagon főfelügyelője azt a kétpárti szenátusi felkérést, amely az Ukrajnának nyújtott Starlink- és Starshield-szolgáltatásokban bekövetkezett fennakadások kivizsgálására irányult. A védelmi minisztérium belső ellenőrzéséért felelős független hivatal a légierőhöz irányította a törvényhozókat. Bennfentesek szerint ez azt jelzi, hogy a szervezet nem hajlandó vizsgálatot indítani Elon Musk és a SpaceX ellen - írta meg a Kyiv Independent.
Konkrét dátumot mondott Zelenszkij a béketárgyalásról, kritikus hiányt szenved a legfontosabb fegyverből Ukrajna - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök szerint november 10-én ülhet tárgyalóasztalhoz Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok Abu-Dzabiban. Bár Kijev szerette volna az Európai Unió képviselőit is asztalhoz ültetni, Moszkva szerint ez nem fog megvalósulni. Zelenszkij azt is elmondta, hogy az amerikai Patriot rakétaszállítmányok az ukránok havi szükségletének kevesebb, mint 10%-át elégítik ki, más partnerektől pedig Washington beleegyezése nélkül nem vásárolhatják meg a fegyvereket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb hírevel.
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Nyilatkoztak a béketárgyalásról az oroszok: Európa túl korán kezdett örülni
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