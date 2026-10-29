8°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Konkrét dátumot mondott Zelenszkij a béketárgyalásról, kritikus hiányt szenved a legfontosabb fegyverből Ukrajna - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Konkrét dátumot mondott Zelenszkij a béketárgyalásról, kritikus hiányt szenved a legfontosabb fegyverből Ukrajna - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök szerint november 10-én ülhet tárgyalóasztalhoz Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok Abu-Dzabiban. Bár Kijev szerette volna az Európai Unió képviselőit is asztalhoz ültetni, Moszkva szerint ez nem fog megvalósulni. Zelenszkij azt is elmondta, hogy az amerikai Patriot rakétaszállítmányok az ukránok havi szükségletének kevesebb, mint 10%-át elégítik ki, más partnerektől pedig Washington beleegyezése nélkül nem vásárolhatják meg a fegyvereket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb hírevel.
Megosztás

Hatalmas éjszakai dróntámadás Oroszország ellen: teljesen megbénult az orosz főváros légi közlekedése

Nagyszabású ukrán dróntámadás érte Moszkva térségét október 28-ról 29-re virradó éjjel. Szergej Szobjanyin főpolgármester beszámolója szerint az orosz légvédelem több hullámban összesen 166 pilóta nélküli eszközt semmisített meg a főváros felé vezető úton, a támadás miatt pedig a régió légi közlekedésében is komoly fennakadások alakultak ki - tudósított a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Hatalmas éjszakai dróntámadás Oroszország ellen: teljesen megbénult az orosz főváros légi közlekedése
Megosztás

Újra megindultak az orosz hajók a stratégiai vizeken: pusztító ukrán csapássorozat után lépett Oroszország

Több mint három hónapos kényszerszünet után Oroszország újraindította a gabonaszállítást az Azovi-tengeren. A hajóforgalmat még júliusban állították le a folyamatos ukrán dróntámadások miatt, amelyek súlyos károkat okoztak az orosz árnyékflottában és a fekete-tengeri exportterminálokban, kora őszre pedig válsághelyzetet idéztek elő az orosz mezőgazdaságban - írta a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Újra megindultak az orosz hajók a stratégiai vizeken: pusztító ukrán csapássorozat után lépett Oroszország
Megosztás

Szivárognak a részletek: Elon Musk korlátozhatta az ukrán erők kulcsfontosságú rendszerét, a Pentagon terel

Elutasította a Pentagon főfelügyelője azt a kétpárti szenátusi felkérést, amely az Ukrajnának nyújtott Starlink- és Starshield-szolgáltatásokban bekövetkezett fennakadások kivizsgálására irányult. A védelmi minisztérium belső ellenőrzéséért felelős független hivatal a légierőhöz irányította a törvényhozókat. Bennfentesek szerint ez azt jelzi, hogy a szervezet nem hajlandó vizsgálatot indítani Elon Musk és a SpaceX ellen - írta meg a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Szivárognak a részletek: Elon Musk korlátozhatta az ukrán erők kulcsfontosságú rendszerét, a Pentagon terel
Megosztás

Konkrét dátumot mondott Zelenszkij a béketárgyalásról, kritikus hiányt szenved a legfontosabb fegyverből Ukrajna - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök szerint november 10-én ülhet tárgyalóasztalhoz Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok Abu-Dzabiban. Bár Kijev szerette volna az Európai Unió képviselőit is asztalhoz ültetni, Moszkva szerint ez nem fog megvalósulni. Zelenszkij azt is elmondta, hogy az amerikai Patriot rakétaszállítmányok az ukránok havi szükségletének kevesebb, mint 10%-át elégítik ki, más partnerektől pedig Washington beleegyezése nélkül nem vásárolhatják meg a fegyvereket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb hírevel.

Szerdai hírfolyamunk az alábbi linken olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

Nyilatkoztak a béketárgyalásról az oroszok: Európa túl korán kezdett örülni

Váratlan engedmény a rakétákért: komoly ígéretet tett Zelenszkij Trumpnak

Történelmi lépés a háborúban: egy asztalhoz ülhet Oroszország, Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa

Címlapkép forrása: Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Putyinhoz fordultak Európa vezetői, elnöki találkozó jön - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tisza-kormány: alapjaiban változik meg a magyar adórendszer, új sebességre kapcsol az elszámoltatás
Tárgyalni kezdtek Putyinnal Európa vezetői, de a beszélgetés közben teljesen váratlan dolog történt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility