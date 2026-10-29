Lelepleződött az iszlamista rezsim titkos ügynökhálózata: dollármilliárdos tételben játszották ki Amerikát

A lap hosszan vizsgálta a kiépített hálózatot, amely az információk szerint legalább 5000 ügynökségből áll. A megállapítások szerint ezeken keresztül az iszlamista rezsim ki tudta játszani a nyugati szankciókat a fegyverbeszerzésekre vonatkozóan, és 2025 januárja óta már legalább 2 milliárd dollár értekben csempésztek például robbanóanyagokat is. A nyomozás során olyan láncolatot tártak fel, amelyek egyértelműen a teheráni döntéshozókhoz, vagy az iráni Forradalmi Gárda vezetéséhez köthetőek. A vizsgálat összesen 18 hónapot ölelt fel 2025 januárjától kedve, az utolsó négy hónapot már az Egyesült Államokkal vívott háború tette ki.
A jelentés szerint alapvetően a védelmi minisztérium (MOD) mögé rejtőznek az ügynökségek, különböző számkódokkal zajlik a titkosítás. A 346428 számú például robbanóanyagokat, rakétákhoz szükséges hajtóanyagot és fegyveralkatrészeket importált. A sokoldalúságra bizonyíték, hogy szárazföldi, vízi és légi úton keresztül egyaránt tudták bonyolítani a tranzakcióikat, valamit Oroszország és Kína mellett Németországból is jelentős mennyiségű terméket szereztek be.
A bonyolult és szinte átláthatatlan hálózat tagjai az illegális olajbevételekből finanszírozzák a beszerzéseiket.
A lap felfedte, hogy a kiterjedt láncolatot gyakran veszik igénybe a ballisztikus rakéták vagy drónok gyártásánál is. A nyomozás egyik leginkább zavarba ejtő része az volt, amikor kiderítették, hogy a nyugati szankciók ellenére a vizsgált ügynökségek egyikét sem vették külföldön hivatalosan nyilvántartásba.
Ami itt van, az a rezsim katonai mentőöve ebben a konfliktusban és az azt megelőző években is. Ez az iráni hadsereg kereskedelmi üzletágának teljes ökoszisztémája
– jelentette ki a lapnak Miad Maleki, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának korábbi magas rangú tisztviselője.
A nyomozás azért is fontos, mert feltárja, hogy az iszlamista rezsim hogyan tudott a korlátozások ellenére is hatékony maradni. Washington azt állította, hogy a szankciók és a Perzsa-öböl blokádja hatékony volt, ám kiderült, hogy ezeket visszatérően kijátszották. Ügyeltek az ügynökségek arra, hogy ne lépjenek át kényes határokat, például devizamozgást nem regisztráltak, gyakran készpénzes fizetés volt. Az egész ökoszisztéma arról árulkodik, hogy Teherán régóta és nagyon alaposan kidolgozta a rendszer részleteit, amin keresztül a viszontagságos helyzetben is a szükséges technológiához jut. A nyomozás külön érdekességét az adja, hogy kétségeket kizáróan feltárta az orosz és a kínai kapcsolatot, holott Donald Trump amerikai elnök október 12-én úgy nyilatkozott, hogy „nem hiszi”, hogy a két hatalom támogatást nyújtana Iránnak. A cikk szerint a hálózat egyik legfontosabb tagja az Egyesült Arab Emírségek lehet, ahonnan több szállítmány is érkezett Iránba.
A felfedezést segítette, hogy a pénzügyi oldal nem igazán rejtett, szabadon hozzáférhetőek, így bukott ki a számozott ügynökségek létezése is.
Noam Binstok, a 240 Analytics elemzője kiemelte, hogy hatalmas pénzösszegek, dollármilliárdos tételek folytak át ezeken. Kiemelkedett a már említett a MOD 346428, ez 2,3 milliárd dollár értékben importált fegyverekhez szükséges alkatrészeket vagy tiltott anyagokat. A cikk részletesen bemutatja, hogyan jutottak el egyszerű járművek, például Iveco kamionok, Toyota Hiluxok, vagy Land Cruiserek százai a rezsimhez, ezek jelentős részét egyértelműen katonai célokra használják. A nyomozás azt is felderítette, hogy a nyugati szankciók megkerülése azt követően is folytatódott, hogy az Egyesült Államokkal elindult a háború 2026 februárjában.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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