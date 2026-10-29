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Magas helyről jött a figyelmeztetés: azonnal lépnie kell a világ egyik legerősebb hatalmának, különben nagy baj lesz
Globál

Magas helyről jött a figyelmeztetés: azonnal lépnie kell a világ egyik legerősebb hatalmának, különben nagy baj lesz

Portfolio
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Japánnak sürgősen fel kell gyorsítania kibervédelmi stratégiájának gyakorlati megvalósítását, ha meg akarja védeni magát az utóbbi hónapok pusztító kibertámadásaitól – figyelmeztetett Michael Rogers, az amerikai Kiberparancsnokság (U.S. Cyber Command) és a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) egykori vezetője.

A japán parlament még 2025 májusában fogadta el az aktív kibervédelemről szóló törvényt, amely új jogkörökkel ruházza fel a rendőrséget és a kibervédelmi egységeket. A jogszabály értelmében a hatóságok akár megelőző csapással is hatástalaníthatják a támadók szervereit. A legfontosabb rendelkezések azonban csak most, október elején léptek életbe, a teljes bevezetés pedig 2027 novemberéig is elhúzódhat. Rogers szerint ez

a fokozatos átállás egy korábbi korszak tempóját tükrözi, a tétovázással pedig az ország a saját védelmi terveit ássa alá.

A késlekedés már most komoly biztonsági kockázatokat okoz, a kormány ugyanis nem hozza nyilvánosságra, hogyan reagál az egyes incidensekre. A közelmúltban 1,46 millió jogosítvány adatai szivárogtak ki a Park24 autómegosztó szervereiről, a GMO Internet Group pedig jelenleg is egy zsarolóvírus-támadással küzd, amelynek elkövetői egymillió dollárt követelnek a megszerzett adatok visszatartásáért. Rogers szerint súlyos hiba eltitkolni az ellenlépéseket, mert bár a konkrét módszereket védeni kell, a válaszcsapás szándékát nyíltan kell kommunikálni az elrettentés érdekében.

A hatékony védekezést a magánszektorban dolgozó rendszergazdák hiányos biztonsági rutinja mellett a súlyos szakemberhiány is hátráltatja. A gazdasági minisztérium adatai szerint 2025-ben mindössze 24 ezer regisztrált kiberbiztonsági szakértő dolgozott az országban, szemben az Egyesült Államok több mint 1,3 milliós szakembergárdájával.

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A munkaerőhiány hátterében részben az alacsony bérezés áll. Míg az Egyesült Államokban egy információbiztonsági elemző éves mediánbére meghaladja a 129 ezer dollárt, addig Japánban egy kiberbiztonsági tanácsadó ennek csupán a töredékét, 7–9 millió jent (mintegy 44–57 ezer dollárt) keres. Kihara Minoru kabinetfőtitkár ugyan kiemelte, hogy az állami kibervédelmi szakemberek fizetése meghaladja az átlagos köztisztviselői béreket, Rogers szerint a pénz önmagában nem elég a probléma megoldásához.

Az egykori hírszerzési vezető úgy látja, szemléletváltásra is szükség van a kiberbűnözés elleni fellépésben. A japán Nemzeti Rendőr-főkapitányság jelenleg bűnüldözési oldalról közelíti meg a támadásokat, így

a megelőzés helyett inkább a vádemeléshez szükséges bizonyítékok gyűjtésére összpontosít.

Rogers szerint a végső célnak annak kell lennie, hogy az állam megszerezze a támadások előrejelzéséhez szükséges tudást és erőforrásokat, így időben figyelmeztetni tudja a magánszektort a közelgő fenyegetésekre.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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