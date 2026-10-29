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Nem kertelt az orosz diplomata: napról napra közelebb a NATO és Moszkva fegyveres konfliktusa
Globál

Nem kertelt az orosz diplomata: napról napra közelebb a NATO és Moszkva fegyveres konfliktusa

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Dmitrij Poljanszkij, Oroszország állandó EBESZ-képviselője csütörtökön a szervezet állandó tanácsának rendes ülésén azt mondta, egyre közelebb a nyílt fegyveres konfliktus Oroszország és a NATO között – idézi a TASZSZ a diplomata beszédét.

Még nem jutottunk el a közvetlen katonai konfliktusig Oroszország és a NATO között, bár napról napra közelebb kerülünk ehhez a pillanathoz

– fogalmazott Poljanszkij.

Hozzátette, a NATO

továbbra is a hibrid háborúra épít, amelyben a vérét ontó Ukrajna harcol mindenki helyett.

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A diplomata megjegyezte azt is, a NATO, annak ellenére, hogy azt állítja, nem avatkozik bele az ukrajnai konfliktusba, Kijev „hivatalos fegyverraktárává” válik.

Poljanszkij egyben értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy az európaiak még mindig hisznek abban a „mesében”, hogy Oroszország legyőzhető.

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