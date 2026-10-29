Nincs megállás: újabb rakétatesztet hajtott végre az elszigetelt ázsiai diktatúra

Észak-Korea több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított keleti partvidékéről a Japán-tenger irányába csütörtökön - közölte a dél-koreai vezérkari főnökség.

A dél-koreai tájékoztatás alapján a rakétákat a keleti parton fekvő Vonszan térségéből indították. A dél-koreai katonai vezetés szerint a kilőtt eszközök számát és repülési jellemzőit még elemzik.

A dél-koreai hadsereg fokozta a megfigyelést, és készültségben maradt az esetleges további rakétaindítások miatt. Szöul a történtekkel kapcsolatban szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal és Japánnal.

A japán védelmi minisztérium szintén észlelte az indítást. A japán hatóságok szerint a lövedék feltehetően Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott a tengerbe. A japán parti őrség figyelmeztette a hajókat, hogy kövessék a további tájékoztatásokat, és ne közelítsék meg az esetlegesen megtalált roncsokat.

Phenjan legutóbb október 12-én hajtott végre ballisztikusrakéta-kísérletet. Az észak-koreai vezetés szerint az akkori teszt egy taktikai ballisztikus rakéta fegyverrendszerének fejlesztését szolgálta. Az ENSZ-határozatok tiltják Észak-Koreának a ballisztikus rakéták indítását.

Az ország az idén már több mint tíz alkalommal hajtott végre rakétatesztet.

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