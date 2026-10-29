Orosz módszerrel trükköznek az Egyesült Államokban: elszabadultak az indulatok a választási botrány miatt

A New York Times korábban jutott olyan információkhoz, melyek szerint a demokrata Peltola vezető tanácsadói, valamint a szenátusi demokratákat támogató legfőbb kampánybizottság egy orosz stílusú választási taktikával próbálták gyengíteni a republikánus fellegvárnak számító Alaszkában Dan S. Sullivan kampányát.
A stratégák egy kis alaszkai halászfaluból származó nyugdíjast, Dan J. Sullivant vették rá az indulásra, kifejezetten azért, mert a kereszt- és vezetékneve megegyezik a hivatalban lévő republikánus szenátoréval.
Mike Dunleavy kormányzó az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a választók szándékos megtévesztése aláássa a választások tisztaságát.
Donald Trump pedig mind Peltola, mind a nyugdíjas névrokon nevének törlését követelte a szavazólapokról, bár azt nem részletezte, hogy pontosan milyen törvényt sértettek meg.
A jogsértés bizonyítása ugyanakkor várhatóan nehéz lesz. Az állami vezetők már korábban az év folyamán megpróbálták eltávolítani a demokrata érzelmű nyugdíjast a jelöltek közül, ám az alaszkai legfelsőbb bíróság kimondta, hogy sem a helyi törvények, sem az amerikai alkotmány nem ad felhatalmazást a jelöltek motivációinak vizsgálatára. Maga a Trump-kormányzat is bizonytalannak tűnik a jogi megítélést illetően, hiszen Todd Blanche igazságügyi miniszter a Fox Newsnak szerdán gyakorlatilag elismerte, hogy a trükk valószínűleg nem ütközik törvénybe.
Az igazságügyi minisztérium Trump utasítására már a múlt héten keresetet nyújtott be, amelyben szokatlan módon előre azt követelték, hogy ne hitelesítsék a választás eredményét, ha a hivatalban lévő Sullivan szenátor veszít. Sharon Gleason szövetségi bíró gyorsított eljárást rendelt el az ügyben, így a minisztériumnak csütörtök délutánig kell reagálnia a kereset elutasítására irányuló indítványra. A bírónő azt is megjegyezte, hogy a kormányzat csak azután fordult bírósághoz, hogy az alaszkaiak már megkezdték a szavazást a 2026. novemberi választáson, csaknem négy hónappal azután, hogy az állami legfelsőbb bíróság jóváhagyta a névrokon jelöltségét.
A demokraták azzal védekeznek, hogy a szavazatok megosztására irányuló taktika teljesen bevett gyakorlat az amerikai politikában, amelyet a republikánusok is rendszeresen alkalmaznak.
Példaként említették, hogy az idei előválasztáson egy republikánus kötődésű szervezet több százezer dollárt költött demokrata és zöldpárti jelöltek támogatására Alaszkában, 2024-ben pedig a helyi republikánus párt perrel próbálta elérni, hogy egy New York-i börtönben ülő demokrata jelölt neve rajta maradjon a képviselőházi szavazólapon. Mary Peltola egy szerdai kampánygyűlésen pusztán figyelemelterelésnek nevezte a botrányt, míg Sullivan szenátor szóvivője szerint a demokrata jelölt hónapokon át hazudott a választóknak, letagadva a háttérben futó akciót.
A módszer a mérsékelt politikusok körében is felháborodást váltott ki. Lisa Murkowski alaszkai republikánus szenátor – aki a korábbi kampányokban támogatta Peltolát, idén viszont Sullivant pártolja – élesen elítélte a történteket, hazugságok sorozatának és a megtévesztés kultúrájának nevezve a demokrata kampány eljárását. Scott Kendall, az alaszkai preferenciális szavazási rendszer kidolgozója ugyanakkor rámutatott, hogy a helyi választási szabályok tompíthatják a félreértések hatását. Ha ugyanis egy republikánus szavazó mindkét Sullivant megjelöli a szavazólapon a maga által felállított sorrendben, a voksa a rendszer sajátosságai miatt végül így is nagy eséllyel a hivatalban lévő szenátornál landol majd.
Címlapkép forrása: Nathaniel Wilder/Bloomberg via Getty Images
Megszünteti a kormány a közszolgálati dolgozók Otthontámogatását - erősítette meg a belügyminiszter
9 ezer rendőr hiányzik, új rendészeti csomag jön.
Azonnali roham indult az Otthon Start-hitelekért
A Duna House becslései szerint ezen a héten akár ezer-kétezerrel is nőhet a tranzakciók száma.
A Wekerle Plusz segíthet a Masterplastnak a gyenge negyedév után
Jövő évtől lehet hatása a hazai hőszigetelési piacra.
Totális patthelyzet béníthatja meg a forrongó térség atomhatalmát: nem várt helyről jöhetnek a királycsinálók
Heteken át maradhat a kényes helyzet.
Bármikor lekapcsolhatják Európát az Egyesült Államok gigacégei: nagy lépést akarnak Brüsszelben
Pedig minden adott lenne az EU sikeréhez.
A kormány nyilvánosságra hozta: 1408 milliárd forint tao-támogatás ment sportra 11 év alatt Magyarországon, mutatjuk, ki kapta!
A rendszer teljes átláthatósága a cél.
Sztrájkolnak a nyugat-európai ország mozdonyvezetői, holtponton a tárgyalások
Szeretnék, ha bővülne az állomány és műszakilag megbízhatóbbak lennének a vonatok.
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Lépett az Erste: már lehet regisztrálni a Wekerle Plusz lakáshitelre
Az Ersténél már elindult a Wekerle Plusz lakáshitel előregisztrációja, a hitelkérelmek befogadása pedig a tervek szerint a jövő héten kezdődhet. Közben az Otthon Start utolsó igényléseire
Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona?
A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.