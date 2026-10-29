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Orosz módszerrel trükköznek az Egyesült Államokban: elszabadultak az indulatok a választási botrány miatt
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Orosz módszerrel trükköznek az Egyesült Államokban: elszabadultak az indulatok a választási botrány miatt

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Vizsgálatot rendelt el Alaszka republikánus kormányzója, Mike Dunleavy annak kiderítésére, hogy indítható-e büntető- vagy polgári jogi eljárás Mary Peltola demokrata szenátorjelölt kampánycsapata ellen. Minden jel arra mutat, hogy a demokraták szándékosan beszerveztek egy kamujelöltet a hivatalban lévő republikánus szenátor, Dan S. Sullivan gyengítésére. Donald Trump elnök a hírre reagálva egyenesen választási csalással vádolta meg a demokratákat, és Peltola kizárását követelte a keddi választásról - írta meg a New York Times.

A New York Times korábban jutott olyan információkhoz, melyek szerint a demokrata Peltola vezető tanácsadói, valamint a szenátusi demokratákat támogató legfőbb kampánybizottság egy orosz stílusú választási taktikával próbálták gyengíteni a republikánus fellegvárnak számító Alaszkában Dan S. Sullivan kampányát.

A stratégák egy kis alaszkai halászfaluból származó nyugdíjast, Dan J. Sullivant vették rá az indulásra, kifejezetten azért, mert a kereszt- és vezetékneve megegyezik a hivatalban lévő republikánus szenátoréval.

Mike Dunleavy kormányzó az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a választók szándékos megtévesztése aláássa a választások tisztaságát.

Donald Trump pedig mind Peltola, mind a nyugdíjas névrokon nevének törlését követelte a szavazólapokról, bár azt nem részletezte, hogy pontosan milyen törvényt sértettek meg.

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A jogsértés bizonyítása ugyanakkor várhatóan nehéz lesz. Az állami vezetők már korábban az év folyamán megpróbálták eltávolítani a demokrata érzelmű nyugdíjast a jelöltek közül, ám az alaszkai legfelsőbb bíróság kimondta, hogy sem a helyi törvények, sem az amerikai alkotmány nem ad felhatalmazást a jelöltek motivációinak vizsgálatára. Maga a Trump-kormányzat is bizonytalannak tűnik a jogi megítélést illetően, hiszen Todd Blanche igazságügyi miniszter a Fox Newsnak szerdán gyakorlatilag elismerte, hogy a trükk valószínűleg nem ütközik törvénybe.

Az igazságügyi minisztérium Trump utasítására már a múlt héten keresetet nyújtott be, amelyben szokatlan módon előre azt követelték, hogy ne hitelesítsék a választás eredményét, ha a hivatalban lévő Sullivan szenátor veszít. Sharon Gleason szövetségi bíró gyorsított eljárást rendelt el az ügyben, így a minisztériumnak csütörtök délutánig kell reagálnia a kereset elutasítására irányuló indítványra. A bírónő azt is megjegyezte, hogy a kormányzat csak azután fordult bírósághoz, hogy az alaszkaiak már megkezdték a szavazást a 2026. novemberi választáson, csaknem négy hónappal azután, hogy az állami legfelsőbb bíróság jóváhagyta a névrokon jelöltségét.

A demokraták azzal védekeznek, hogy a szavazatok megosztására irányuló taktika teljesen bevett gyakorlat az amerikai politikában, amelyet a republikánusok is rendszeresen alkalmaznak.

Példaként említették, hogy az idei előválasztáson egy republikánus kötődésű szervezet több százezer dollárt költött demokrata és zöldpárti jelöltek támogatására Alaszkában, 2024-ben pedig a helyi republikánus párt perrel próbálta elérni, hogy egy New York-i börtönben ülő demokrata jelölt neve rajta maradjon a képviselőházi szavazólapon. Mary Peltola egy szerdai kampánygyűlésen pusztán figyelemelterelésnek nevezte a botrányt, míg Sullivan szenátor szóvivője szerint a demokrata jelölt hónapokon át hazudott a választóknak, letagadva a háttérben futó akciót.

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A módszer a mérsékelt politikusok körében is felháborodást váltott ki. Lisa Murkowski alaszkai republikánus szenátor – aki a korábbi kampányokban támogatta Peltolát, idén viszont Sullivant pártolja – élesen elítélte a történteket, hazugságok sorozatának és a megtévesztés kultúrájának nevezve a demokrata kampány eljárását. Scott Kendall, az alaszkai preferenciális szavazási rendszer kidolgozója ugyanakkor rámutatott, hogy a helyi választási szabályok tompíthatják a félreértések hatását. Ha ugyanis egy republikánus szavazó mindkét Sullivant megjelöli a szavazólapon a maga által felállított sorrendben, a voksa a rendszer sajátosságai miatt végül így is nagy eséllyel a hivatalban lévő szenátornál landol majd.

Címlapkép forrása: Nathaniel Wilder/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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