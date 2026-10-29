Páncélozott járművet robbantottak fel a bandák, megindult a katonai művelet a karibi államban

Salvador több mint kétezer katonát küld egy nagyszabású művelet keretében Haitire, hogy kiszabadítsák a helyi bűnszervezetek által korábban elhurcolt négy állampolgárukat - közölte csütörtökre virradóra a közép-amerikai ország külügyminisztériuma Nayib Bukele salvadori elnök és Alix Didier Fils-Aimé haiti kormányfő telefonbeszélgetése nyomán.

"Salvador folytatja több mint kétezer katonája műveleti telepítését a négy salvadori repülőgép-szerelő megmentése érdekében egy nagyszabású művelet keretében, amelyhez különböző országok és nemzetközi szervezetek nyújtanak támogatást" - áll a salvadori külügyi tárca közleményében.

Bukele október 22-én jelentette be a haiti bűnözői csoportok által elrabolt négy salvadori állampolgár kiszabadítására irányuló katonai művelet megkezdését,

és szigorú intézkedéseket helyezett kilátásba a bandák vezetőivel szemben, ha a túszokat nem engedik szabadon élve és sértetlenül. A Diario El Mundo című lap szerint a repülőgép-szerelőket október 18-án hurcolták el Port-au-Prince külvárosában, Croix-de-Bouqué-ban. A nemzetközi orvosi evakuációs misszióban közreműködő, de harci műveletekben nem részt vevő salvadori műszakiak páncélozott járműve robbantás miatt csapdába esett és kigyulladt, majd a járműből kiszálló szakembereket fogságba ejtették.

Haiti már régóta politikai, gazdasági és biztonsági válságon megy keresztül, de a helyzet az elmúlt években jelentősen romlott. A Nemzetközi Migrációs Szervezet júniusi becslése szerint a mintegy 11 millió lakos közül mintegy 1,5 millióan kényszerültek elhagyni otthonukat a bandák által elkövetett erőszak miatt, kiemelve, hogy a támadások nem csupán a fővárosra korlátozódtak.

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