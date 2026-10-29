13°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Súlyos incidensek: aknára futottak a hajók, bukni látszik Amerika titkos akciója
Globál

Súlyos incidensek: aknára futottak a hajók, bukni látszik Amerika titkos akciója

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tűz ütött ki három tartályhajón a Hormuzi-szorosban, ami a rettegett iráni Forradalmi Gárda (IRGC) szerint egyértelműen cáfolja a korábbi amerikai kijelentéseket – számolt be az Iran International.

Az IRGC csütörtökön arról számolt be, hogy összesen három tartályhajó sérült meg, miközben a Hormuzi-szorost próbálták elhagyni. A félkatonai szervezet hozzátette, hogy az esetek egy általuk nem engedélyezett útvonalon történtek és a járművek aknának ütköztek. A Forradalmi Gárda szerint a hajók kikapcsolták a radar- és navigációs rendszereiket, és figyelmen kívül hagyták a figyelmeztetéseket.

Kijelentés annak fényében is meglepő, mivel korábban az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) az átjáró teljes aknamentesítéséről számolt be egy titkos akció keretében.

A Hormuzi-szoros aknamentesítésére vonatkozó állítást független bizonyítékokkal, ne pedig nyilatkozatokkal kell bizonyítani

– mondta erről Hosszein Mohebi, az IRGC szóvivője.

Még több Globál

Biztonsági gyűrűt húznak a Colosseum köré, teljesen lebénul Róma pénteken

Együttműködési megállapodásokat írt alá Orbán Anita az amerikai külügyminiszterrel

Konkrét dátumot mondott Zelenszkij a béketárgyalásról, kritikus hiányt szenved a legfontosabb fegyverből Ukrajna - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Arra vonatkozóan egyelőre nincsenek bizonyítékok, hogy mi okozta a járművek sérülését.

Kapcsolódó cikkünk

Felpattant az olajár Trump kemény üzenete, és a legnagyobb szaúdi finomítót ért csapás után

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: véget ért a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is
Cseh miniszterelnök Magyar Péter mellett állva: abszurdnak tartom, hogy Magyarországnak napi egy milliós bírságot kell fizetnie
Fordulat Magyarország szomszédjában: a keleti nagyhatalom elveszítheti az európai hídfőállását
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility