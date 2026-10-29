Súlyos incidensek: aknára futottak a hajók, bukni látszik Amerika titkos akciója

Az IRGC csütörtökön arról számolt be, hogy összesen három tartályhajó sérült meg, miközben a Hormuzi-szorost próbálták elhagyni. A félkatonai szervezet hozzátette, hogy az esetek egy általuk nem engedélyezett útvonalon történtek és a járművek aknának ütköztek. A Forradalmi Gárda szerint a hajók kikapcsolták a radar- és navigációs rendszereiket, és figyelmen kívül hagyták a figyelmeztetéseket.

Kijelentés annak fényében is meglepő, mivel korábban az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) az átjáró teljes aknamentesítéséről számolt be egy titkos akció keretében.

A Hormuzi-szoros aknamentesítésére vonatkozó állítást független bizonyítékokkal, ne pedig nyilatkozatokkal kell bizonyítani

– mondta erről Hosszein Mohebi, az IRGC szóvivője.

Arra vonatkozóan egyelőre nincsenek bizonyítékok, hogy mi okozta a járművek sérülését.

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