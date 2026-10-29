Szétszedték az Ukrajnát pusztító orosz rakétákat - Meghökkentő, mit találtak bennük

Vladiszlav Vlaszjuk, az ukrán elnök szankciós politikáért felelős megbízottja az ukrán médiának elmondta, hogy

az Ukrajnát támadó orosz fegyverekben továbbra is nagy mennyiségű amerikai alkatrészt találnak.

Ezek a csipek elsősorban a ballisztikus rakétákban és a robotrepülőgépekben jutnak szerephez.

A megbízott kifejtette, hogy az orosz hadiipar 2025-ben ugyan kísérletet tett az amerikai félvezetők saját gyártású eszközökkel történő kiváltására, ám ez a projekt nem járt sikerrel. Ennek következtében 2026-ban ismét visszatértek az illegálisan importált amerikai microchipek használatához.

Az amerikai csipek mellett más külföldi, különösen német vállalatoktól származó komponenseket is azonosítottak az orosz fegyverekben.

Vlaszjuk szerint a kialakult helyzet miatt elengedhetetlen az orosz hadiipari vállalatokkal szembeni szankciók teljes körű összehangolása. Emellett a bűnüldöző szervek határozottabb fellépésére is szükség van ahhoz, hogy felderítsék és felszámolják az Oroszországba irányuló mikroelektronikai csempészútvonalakat.

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