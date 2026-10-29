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Szétszedték az Ukrajnát pusztító orosz rakétákat - Meghökkentő, mit találtak bennük
Globál

Szétszedték az Ukrajnát pusztító orosz rakétákat - Meghökkentő, mit találtak bennük

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Oroszország továbbra is amerikai gyártású mikrocsipeket használ a ballisztikus rakéták és a robotrepülőgépek előállításához, mivel azokat eddig nem sikerült hazai alkatrészekkel kiváltania. Bár tavaly megpróbálkoztak az önellátással, idén ismét visszatértek a nyugati technológiához a fegyverek találati pontosságának fenntartása érdekében - számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Vladiszlav Vlaszjuk, az ukrán elnök szankciós politikáért felelős megbízottja az ukrán médiának elmondta, hogy

az Ukrajnát támadó orosz fegyverekben továbbra is nagy mennyiségű amerikai alkatrészt találnak.

Ezek a csipek elsősorban a ballisztikus rakétákban és a robotrepülőgépekben jutnak szerephez.

A megbízott kifejtette, hogy az orosz hadiipar 2025-ben ugyan kísérletet tett az amerikai félvezetők saját gyártású eszközökkel történő kiváltására, ám ez a projekt nem járt sikerrel. Ennek következtében 2026-ban ismét visszatértek az illegálisan importált amerikai microchipek használatához.

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Az amerikai csipek mellett más külföldi, különösen német vállalatoktól származó komponenseket is azonosítottak az orosz fegyverekben.

Vlaszjuk szerint a kialakult helyzet miatt elengedhetetlen az orosz hadiipari vállalatokkal szembeni szankciók teljes körű összehangolása. Emellett a bűnüldöző szervek határozottabb fellépésére is szükség van ahhoz, hogy felderítsék és felszámolják az Oroszországba irányuló mikroelektronikai csempészútvonalakat.

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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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