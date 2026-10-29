Szivárognak a részletek: Elon Musk korlátozhatta az ukrán erők kulcsfontosságú rendszerét, a Pentagon terel

Kilenc amerikai szenátor még október 15-én fordult hivatalos levélben a főfelügyelőhöz, miután váratlan kimaradásokat tapasztaltak az ukrán erők által használt műholdas rendszerekben. A politikusok sürgős vizsgálatot követeltek annak kiderítésére, hogy a védelmi tárca vagy annak szerződéses partnerei hozzájárultak-e a veszélyes helyzet kialakulásához. A hivatal az október 27-én kelt válaszlevelében azonban elhárította a felelősséget, és azt javasolta a szenátoroknak, hogy aggályaikkal forduljanak inkább az Egyesült Államok Légierejéhez.
Jeanne Shaheen demokrata szenátor, a kezdeményezés egyik aláírója aggasztónak nevezte az elutasítást. Rámutatott, hogy a Trump-adminisztráció és a SpaceX egymásnak ellentmondó magyarázatokat adott a fennakadások okairól, ezért elengedhetetlen lenne egy független vizsgálat lefolytatása.
A problémák október 14-én kezdődtek, amikor a SpaceX hirtelen sebességkorlátozást vezetett be az Ukrajna számára létfontosságú Starshield-rendszeren, amely a kereskedelmi Starlink kifejezetten katonai célokra fejlesztett változata. A pont akkor került sor, amikor egyébként is feszült volt a viszony Kijev és a Fehér Ház között. Donald Trump amerikai elnök ugyanis azt követelte Ukrajnától, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnökkel megállapodást kötött az orosz gázolaj importjáról.
Bár a korlátozásért hivatalosan senki sem vállalta a felelősséget,
a Telegraph értesülései szerint maga Elon Musk vetette fel az ukrán erők által használt hálózat lassításának ötletét Donald Trumpnak.
A Wall Street Journal később arról számolt be, hogy az elnököt bosszantotta a rendszer nagyjából 160 kilométer/órás mozgási sebességnél meghúzott korlátja, ezért október 21-én utasította a SpaceX vezérigazgatóját a korlátozások feloldására.
Az ügy kapcsán a szenátorok egy másik, szintén kétpárti csoportja október 23-án nyílt levélben fordult közvetlenül Elon Muskhoz. Ebben emlékeztették a cégvezetőt, hogy a SpaceX tőzsdén jegyzett vállalat, így törvényi kötelezettsége tájékoztatni a részvényeseket és a nyilvánosságot a történtekről.
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