Tárgyalni kezdtek Putyinnal Európa vezetői: itt van az újabb fordulat - Teljes tévedés kering az orosz elnökről

A norvég TV2 csatornának nyilatkozva Støre leszögezte, hogy a lap állítása nem felel meg a valóságnak. A kormányfő elmondása szerint

az orosz elnök valójában a 2014-től napjainkig tartó ukrajnai konfliktusról fejtette ki a saját nézőpontját.

A telefonos egyeztetés a tervezett alig fél óra helyett végül jóval tovább, nagyjából másfél órán át tartott.

A miniszterelnök azt is visszautasította, hogy Putyin sajátította volna ki a beszélgetés nagy részét.

Beszámolója szerint a felek nagyjából ugyanannyi ideig beszéltek, részben azért is, mert az elhangzottakat folyamatosan tolmácsolni kellett.

A Financial Times három névtelen forrásra hivatkozva írta meg a történelmi fejtegetésről szóló értesülését. A norvég kormány megkeresése ellenére a lap nem volt hajlandó módosítani a cikket, az újság egyik képviselője pedig a VG című norvég lapnak nyilatkozva közölte, hogy a szerkesztőség kitart a megjelent szöveg mellett.

Støre szerint a hívás célja a feszültség enyhítése, valamint egy Moszkvával közös európai kommunikációs csatorna kialakítása volt. Hangsúlyozta, hogy Oroszország szomszédjaként mind Norvégiának, mind Finnországnak fenn kell tartania a közvetlen kapcsolatot a Kremllel. A norvég kormányfő hozzátette, hogy az Abu-Dzabiban tervezett tárgyalások előtt elengedhetetlen volt Putyin álláspontjának meghallgatása ahhoz, hogy pontosan megértsék a moszkvai vezetés hozzáállását.

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