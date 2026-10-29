Teljesen megsemmisült a Chinook katonai helikopter: halálos áldozatokról és sok sérültről számoltak be Boszniában

A Klix.ba hírportál beszámolója szerint a katonai helikopter teljesen megsemmisült.
A három halálos áldozatról szóló első értesüléseket később Sinisa Milic, a brckói körzet polgármestere is megerősítette az Avaz című napilapnak.
A Reuters arról írt, hogy az olasz védelmi minisztérium megerősítette, hogy egy helikopterük lezuhant Bosznia-Hercegovinában. Az EUFOR-misszió parancsnokságát jelenleg Olaszország látja el.
A Klix.ba szerint az EUFOR közölte, hogy a baleset egy rutinművelet keretében történt.
Civil emberek, infrastruktúra vagy más jármű nem sérült meg a helikopter lezuhanása miatt.
A portál szerint a 12 sérült közül egyikük állapota kritikus.
A Klix.ba azt írta, szemtanúk szerint a helikopter forogni kezdett a levegőben, mielőtt lezuhant.
Az itamilradar.com portál szerint egy ICH-47F Chinook katonai helikopter zuhant le.
An Italian Army CH-47 has just crashed in northeastern Bosnia, near Brčko. Unofficial reports indicate that three crew members have died. https://t.co/eF7THy9VLz— GOLDZEN (@GOLDZEN3) October 29, 2026
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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