Teljesen megsemmisült a Chinook katonai helikopter: halálos áldozatokról és sok sérültről számoltak be Boszniában

Három ember meghalt, 12-en pedig megsérültek abban a balesetben, amelyben lezuhant az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó erejének (EUFOR) egyik helikoptere csütörtök délután az ország északkeleti részén, Brcko közelében.

A Klix.ba hírportál beszámolója szerint a katonai helikopter teljesen megsemmisült.

A három halálos áldozatról szóló első értesüléseket később Sinisa Milic, a brckói körzet polgármestere is megerősítette az Avaz című napilapnak.

A Reuters arról írt, hogy az olasz védelmi minisztérium megerősítette, hogy egy helikopterük lezuhant Bosznia-Hercegovinában. Az EUFOR-misszió parancsnokságát jelenleg Olaszország látja el.

A Klix.ba szerint az EUFOR közölte, hogy a baleset egy rutinművelet keretében történt.

Civil emberek, infrastruktúra vagy más jármű nem sérült meg a helikopter lezuhanása miatt.

A portál szerint a 12 sérült közül egyikük állapota kritikus.

A Klix.ba azt írta, szemtanúk szerint a helikopter forogni kezdett a levegőben, mielőtt lezuhant.

Az itamilradar.com portál szerint egy ICH-47F Chinook katonai helikopter zuhant le.

An Italian Army CH-47 has just crashed in northeastern Bosnia, near Brčko. Unofficial reports indicate that three crew members have died. https://t.co/eF7THy9VLz — GOLDZEN (@GOLDZEN3) October 29, 2026

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