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Titkos helyszínen épül az új rakétagyár: összefogott Amerikával a világ egyik legerősebb hatalma
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Titkos helyszínen épül az új rakétagyár: összefogott Amerikával a világ egyik legerősebb hatalma

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Fejlett amerikai levegő-levegő rakéták összeszerelő üzemét építi fel Japán, miközben a fegyverzet kipróbálásához Indiában és Ausztráliában keres tesztelési lehetőségeket - írta a South China Morning Post.

Koizumi Sindzsiró japán védelmi miniszter a Fülöp-szigeteken tartott nemzetközi védelmi találkozón jelentette be, hogy az Egyesült Államokkal közösen végső összeszerelő üzemet létesítenek a szigetországban az AIM–120 AMRAAM típusú, közepes hatótávolságú levegő-levegő rakéták számára. A még titkos helyszínen gyártandó eszközök a japán légierő amerikai gyártmányú F–35-ös vadászgépeinek alapvető fegyverzetét adják majd. A látóhatáron túli célpontok megsemmisítésére szolgáló fegyver legújabb, AIM–120D változata már GPS-alapú rávezetéssel, megnövelt hatótávolsággal és az elektronikai zavarással szembeni erősebb védelemmel is rendelkezik.

A lépés szorosan illeszkedik a néhány hónapja kiadott japán védelmi fehér könyv stratégiájába, amely Kína katonai terjeszkedését nevezi meg az ország legnagyobb stratégiai kihívásaként.

A több mint hatszáz oldalas dokumentum – amelyben Kína neve mintegy ezerkétszázszor szerepel – kiemelt szerepet szán a külföldi beszerzésű és a hazai fejlesztésű, az ellenséges légvédelem hatókörén kívülről indítható (stand-off) csapásmérő eszközöknek. Ennek jegyében már márciusban telepítették a saját fejlesztésű, 25-ös típusú hajó elleni rakétákat a délnyugati Kumamoto városába, ahonnan a fegyver ezer kilométeres hatótávolsága révén a kínai szárazföld egyes részei is elérhetővé váltak.

A nagy hatótávolságú fegyverek gyors ütemű hadrendbe állítása ugyanakkor földrajzi korlátokba ütközik, a szigetországban ugyanis nincs elég hely az ilyen eszközök gyakorlati kipróbálására. Egy japán katonai delegáció a héten Indiában mért fel lehetséges helyszíneket a partvédelmi, hajó elleni rakéták és az önvezető csapásmérő drónok éleslövészeteihez. Ez a kezdeményezés kiegészíti azt az augusztusban Ausztráliával megkötött tízéves védelmi megállapodást, amely

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lehetővé teszi, hogy a japán erők ausztrál területen teszteljék nagy hatótávolságú, valamint hiperszonikus rakétáikat.

A japán fegyverkezési programot Peking rendszeresen és élesen bírálja, amiért meglátása szerint Tokió egy kitalált kínai fenyegetésre hivatkozva építi le a csak önvédelmet engedélyező alkotmányos korlátokat. Kuo Csia-kun kínai külügyi szóvivő az amerikai–japán megállapodásra reagálva kijelentette, hogy a kétoldalú biztonsági együttműködés nem irányulhat más országok ellen, a jelenlegi japán kormányzat pedig a nemzetközi és a hazai jogi korlátokat folyamatosan megsértve próbálja megkérdőjelezni a második világháború utáni világrendet.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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