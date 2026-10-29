Totális patthelyzet béníthatja meg a forrongó térség atomhatalmát: nem várt helyről jöhetnek a királycsinálók

Kínzóan szoros

Már az október 27-i választás napközbeni részvételi eredményeiből látszott, hogy kivételes érdeklődés övezi a voksolást, évtizedek óta nem látott arányban járulnak az urnákhoz a választópolgárok. A végső részvételi arány 77,7 százalékos volt, ami azt mutatta, hogy minden csoportban rengetegen adták le a szavazatukat, tömegek utaztak az országba választani. A számlálás megkezdése után még hosszú ideig nem volt egyértelmű, hogy melyik formáció kerül ki előnnyel a választásokból. A szavazatok összeszámolásának felénél továbbra is nagyon szorosan állt a két blokk, úgy látszott a kormánypártok 55 helyet, míg az ellenzéki erők 49 helyet szerezhetnek a fő döntéshozó testületben. Még javában zajlott a számlálás, amikor Jáir Golan, az ellenzéki demokraták elnöke kijelentette, hogy

a kormánypártok elbuktak, az arab pártokkal együtt bőven megszerezték a szükséges többséget, az ellenzéket egységre szólította fel.

Később ismét óvatos váltás látszott, a kormánypárti és az ellenzéki tömb egyaránt helyeket vesztett, míg az arab koalíció megerősödött. Később, 77 százaléknál megint kisebb visszarendeződés látszott a ellenzék javára az arab tömbbel szemben. Az eredmények csak nagyon lassan szivárogtak, 90 százalékos feldolgozottság fölé csak csütörtök hajnalban mentek be az eredmények.

A 91,7 százalékos eredménynél a következő erőviszonyok rajzolódtak ki a megszerzett képviselői helyek tekintetében:

A Netanjahu vezette blokk: 53 szék

Ellenzéki tömb, élén Eisenkottal: 48 szék

Az arab pártok: 19 szék

Fontos kiemelni, hogy ezek még nem a hivatalos adatok, azok csak november 4-én várhatóak. Úgy tűnik, hogy

a 120 fős Kneszetben egyik koalíció sem tud többséget szerezni, ehhez összesen 61 helyet kellene elérni.

Előzetesen az exit pollok a várakozásoknál is nagyobb versenyt mutattak, gyakorlatilag lehetetlen volt megjósolni, hogy ki lehet a végső befutó. Az izraeli politika legendásan színes, most előzetesen 11 politikai pártot tartottak bejutásra esélyesnek, akik átléphetik a 3,25 százalékos bejutási küszöböt. Az eredmények alapján végül a várt politikai formációk kerülnek be a döntéshozó testületbe, bár az exit pollok sem találták el tökéletesen a végeredményt, kisebb elmozdulások láthatóak. Ez már rögtön nyilvánvalóvá teszi, hogy bármilyen kimenetel esetén a parlamentben felkészülhetnek az állandó pozícióharcokra, a visszatérő koalíciós egyezkedésekre. Ennél a pontnál érdemes megemlíteni, hogy Izraelben a lakosság valamivel több mint 20 százaléka nem izraelita arab (többségében muszlim, kisebb részt keresztény vallásúak), akik szintén nagyon aktívnak bizonyultak a választáson. A Likud nem véletlenül nyilatkozott úgy ingerült hangulatban, hogy az arab pártok „ellopták” a választást, és vizsgálatokat követel a csalások ellen.

A nagy dilemma

Az már az exit polloknál is kiderült, hogy bizony nehéz helyzetbe kerülhet az izraeli belpolitika a választásokat követően, ez be is bizonyosodott. A várakozások szerint több forgatókönyv is előfordulhat, de ezek közül egyik sem tűnik gyors megoldásnak:

Sikeres koalíciós tárgyalások: bár a pártok többsége előzetesen kizárta, hogy az arab formációkkal egyezkedne, kicsi esély mégis van a megállapodásra. Ez teljesen egyértelműen nem a regnáló kormány számára kedvező forgatókönyv, ugyanis az eddigi ellenzék számára reálisabb a közös nevező megtalálása az arab pártokkal.

Ez teljesen egyértelműen nem a regnáló kormány számára kedvező forgatókönyv, ugyanis Kisebbségi kormány alakul: az is előfordulhat, hogy hivatalosan nem sikerül többségi kormányt alakítani egy koalícióban – mivel ez mindkét nagyobb tömb számára kényelmetlen lehet a saját szavazóik ellenállása miatt –, ezért kisebbségi kormány alakulhat. Ehhez külső támogatóként jól jöhet az arab pártok szavazata. Ez a forgatókönyv szintén Netanjahu távozásának kedvez, ugyanakkor van egy „jolly joker”, az Egyesült Arab Lista, vagyis a Ra’am. Ők ugyanis iszlamista álláspontot képviselnek, és bár óvatos távolodás figyelhető meg ebben, továbbra is ők jelenti a vakfoltot. Az eredmények alapján viszont szükség lehet az ő támogatásukra is, ráadásul nem is csak kis részben, ez nehézkessé teszi a kisebbségi kormány alakítását, márpedig az ellenzék valamelyest elmaradt a várakozásoktól, gyengült a pozíciójuk.

Ez a forgatókönyv szintén Netanjahu távozásának kedvez, ugyanakkor van egy „jolly joker”, az Egyesült Arab Lista, vagyis a Ra’am. Ők ugyanis iszlamista álláspontot képviselnek, és bár óvatos távolodás figyelhető meg ebben, továbbra is ők jelenti a vakfoltot. Az eredmények alapján viszont szükség lehet az ő támogatásukra is, ráadásul márpedig az ellenzék valamelyest elmaradt a várakozásoktól, gyengült a pozíciójuk. Új választások: ha semmiféle megállapodásra nem jutnak a felek egymással, akkor Izraelben új választás jöhet, és addig a regnáló kormány maradhat hatalomban ügyvivőként. Ez nem lenne egyedülálló az ország történelmében, a Covid-járvány idején három év alatt öt választást is tartottak, mire sikerült kormányt alakítani. Ez ellen szól, hogy rengetegen adták a le a voksukat, és nem biztos, hogy újra hazautaznának, ezért igazából mindenkinek az lenne az érdeke, hogy gyorsan pontot tegyenek a kormányalakítás végére. Az elnök, Isaac Herzog sem támogatja ezt a forgatókönyvet.

Ez nem lenne egyedülálló az ország történelmében, a Covid-járvány idején három év alatt öt választást is tartottak, mire sikerült kormányt alakítani. Ez ellen szól, hogy rengetegen adták a le a voksukat, és nem biztos, hogy újra hazautaznának, ezért igazából mindenkinek az lenne az érdeke, hogy Van egy negyedik lehetséges forgatókönyv is: az egységkormány. Mivel az egyezkedés az arab pártokkal igen nehézkesnek ígérkezik, új választást senki nem akar kiírni, ezért akár a két nagy blokk összeállása sem kizárható, hogy mindenki tudja képviselni valamennyire a saját álláspontját. Az ellenzéki Avigdor Liberman pártvezető a hírek szerint mindenesetre már felsorakozott a gondolat mögé. A többség megszerzése nem is lehet így kérdés, ám a fő gondot a vezető személye okozhatja. Mégis, az egyik legfontosabb szereplő ebbe az irányba lökheti el az eseményeket, de erről később.

A fent vázolt négy lehetséges forgatókönyv alapján hiába szerzett a veterán politikus tömbje több helyet, ez sem lehet elég. Ezt alátámasztja, hogy

éppen az elfogadhatatlannak titulált arab formációk erősödtek meg az eddigiek alapján, az együttműködés velük szinte kizárt.

Sokkal inkább az lehet Netanjahu terve, hogy megpróbálják az ellenzéki zsidó tömbből a jobboldali állásponton lévő pártokat átcsábítani, bár ez éppen a miniszterelnök személye miatt tűnik lehetetlennek, sokak szemében a kormányfő egyszerűen vállalhatatlan. Ennek megerősítése lehet az a hír is, hogy Eisenkot az arab pártokkal együtt a Kneszet elnökét, hogy ezzel is csökkentse a kormányzó Likud hatalmát. A lépés óvatos tapogatózás lehet a közeledés felé a közös ügyek mentén.

Az egyik legfontosabb kérdést most az jelenti, hogy Benjamin Netanjahu hatalomban tud-e maradni, hetedik alkalommal is képes lesz-e behúzni a kormányfői pozíciót. A politikus számára egyáltalán nem volt mindegy ez a narratíva, lényegében „népszavazás” alakult a személyéről, ő is tudatosan efelé tolta el a kampányt. A 77 éves politikus direkt abban a szerepben mutatkozott, hogy ő az egyetlen, aki képes megsemmisíteni az „iráni veszedelmet”, ő „Mr. Biztonság”. Sokan úgy vélik, hogy ő, és a kormánya az ország történelmének „legjobboldalibb” vezetője, ez pedig a jövőben sem változhat meg lényegesen a hatalomban maradása esetén, mivel a sok témában ultranacionalista álláspontot képviselő szélsőjobboldaliak támogatására is szükség lesz a hatalomban maradásához. Érdekesség, hogy egyébként a pártja, a Likud még lényegében a legmérsékeltebb álláspontot képviseli a blokkban. Kormányalakítás esetén

napirenden maradhat Ciszjordánia annektálása és a Gázában élő palesztinok áttelepítése, ezek a kampány során visszatérő jelszavak voltak a radikálisok körében.

Az eredmények ismeretében kijelenthető, hogy az eddigi kormányfő kampányát segíthette, hogy az utolsó pillanatokban Donald Trump amerikai elnök egyértelműen állást foglalt mellette.

„Bibi” legnagyobb kihívója Gadi Eisenkot, az Izraeli Védelmi Erők egykori vezetője, aki tavaly alapította meg a Yashar Pártot. Sokáig éppen Netanjahu kormánya alatt szolgált, távozását a fennálló nézetkülönbségekkel indokolta, ugyanis nem értett egyet a 2023 októberi terrortámadáshoz vezető súlyos biztonsági kudarcok kezelésével. Hangsúlyozta, hogy a témában elszámoltatást szeretne, ami akár magát a korábbi miniszterelnököt is érintheti, tekintve, hogy egyenesen az Egyesült Arab Emírségek vezetője figyelmeztethette hetekkel az akciót megelőzően a készülő akcióra. A politikus egyébként nem képvisel radikálisan más álláspontot, mint az eddigi kormány, az egyik legfőbb kijelentése például az volt, hogy a Hamász nélkül képzelik el a Gázai övezet jövőjét, méghozzá a Béketanács által prezentált terv mentén.

Israel's Gadi Eisenkot: I think it would be a disaster for the State of Israel to annex three million Palestinians in the West Bank and another two million Palestinians in the Gaza Strip. I don't want them. https://t.co/DNJ6bHnErm — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Fontos különbség lehet Ciszjordánia, ahol Netanjahu és főképp a szövetségesei a nemzetközi közösség által egyre inkább bírált telepek bővítését támogatja, Eisenkot nem ezt a szemléletet képviseli. Az ellenzék vezére kijelentette, hogy

törekedne olyan feltételek megteremtésére, amely a palesztin autonómiát teszi lehetővé, ugyanakkor ezt is csak szigorú izraeli felügyelet mellett.

Izrael jövője

Az esetleges elhúzódó politikai instabilitás finoman fogalmazva sem jönne a legjobb pillanatban, ugyanis a Közel-Kelet továbbra is forrong. Az Egyesült Államok és Irán között továbbra sem zárult le a háború, a fegyveres beavatkozás folytatására és a tárgyalásos rendezésre egyaránt mutatkozik lehetőség. Izrael Netanjahu vezetése alatt egynesen buzdított a bombázások újraindítására, ráadásul a szoros eredmények miatt a markáns jobboldali álláspontot képviselő politikus számára az ügyvivői pozíció esetén még inkább kecsegtetőnek tűnhet. Jeruzsálem ebben az esetben igyekezhet meggyőzni Trumpot egy támadásra Irán ellen, amiben az izraeli hadsereg is szerepet vállal, ezzel pedig erősödik a nagy nemzetbiztonsági guru képe a választókban.

Izrael számára az egyik legfontosabb külpolitikai kérdést most a nemzetközi megítélés jelentheti, mivel Jeruzsálem igyekszik szélesebb kapcsolati hálót felépíteni. Netanjahu legendásan jóban van Donald Trump amerikai elnökkel, bár azért ebben a barátságban is voltak komolyabb döccenők, miután az Egyesült Államok vezetője az Iránnal vívott háború sikertelenségében az egyik legszorosabb szövetségesét vélte felfedezni. Bár Trump a kampányhajrában egyértelműen állást foglalt „Bibi” mellett, az amerikai politika számos vezető alakja nem követte a példáját, ami intő jel lehet az izraeli miniszterelnöknek a jövőre tekintve. A másik problémát az jelenti, hogy a szintén fontos szövetségesnek számító európai hatalmak szemében Netanjahu nemkívánatos személy. A jobboldali vezető hatalomban maradása esetére felvázolt egy teljesen új regionális hálózatot, középpontban Izraellel, ezzel felkészülve, hogy Washington támogatása sem tarthat ki örökké és ezért új geopolitikai szerepet szánva az országnak. Ugyanakkor szinte bizonyos, hogy

a 77 éves politikus hatalomban maradása esetén folytatódna Izrael nemzetközi elszigetelődése.

Eisenkot legnagyobb előnye a nemzetközi porondon a „tiszta lap”, mivel csak nemrég lépett ki a politikai porondra. A kampányban több alkalommal is hangsúlyozta, hogy Donald Trumpot „Izrael igaz barátjának” tartja, ami azt vetíti előre, hogy kormányfővé választása esetén nem lenne lényeges változás Washington és Jeruzsálem kapcsolatában. A Fehér Háznak elsődlegesen a stabilitás elérése a fontos a partnerénél, ezt bizonyítja, hogy korábban még egy egységkormány felállítását is támogatták, benne Eisenkottal és Netanjahuval. Érdekes, hogy például maga az amerikai elnök is úgy véli, hogy a személyes támogatása billentette a korábbi miniszterelnök felé a választást, ám ezzel éppenséggel pont nem a stabilitást hozta el, hanem megmentette az egyértelmű vereségtől a szövetségesét, csakhogy drámai patthelyzetet eredményezett az országban. Lehet, hogy

ezzel adott teret éppen az egységkormány felállítása felé, miközben a szoros szövetségesét is politikai túléléshez segítette.

BREAKING: President Trump issues a second statement endorsing Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. This marks the first time a US President has publicly endorsed a candidate in the Israeli elections. https://t.co/t4l0qtj3hi — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 25, 2026

Fontos kiemelni, hogy a 2023-as támadás után három évvel a közbeszédet még mindig a biztonságpolitikai és terrorelhárítási kérdések uralják Izraelben, de számos más téma is szerepet kapott. Az ultraortodox zsidók korábban mentesültek a kötelező katonai szolgálat alól, ami egyre inkább megosztja a társadalmat, miközben a vitatott igazságszolgáltatási rendszer reformja, és a növekvő megélhetési költségek is egyaránt a napirenden vannak, méghozzá egyre nagyobb hangsúllyal. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy „Bibi” számára létkérdés lehet a hatalom megtartása, mivel ezzel a szabadságát is elveszítheti: Izraelben a korrupciós ügyei miatt, a világ nagy részén pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) háborús bűnök miatt nézhet szembe az igazságszolgáltatással. Ezek a másodlagosnak tekintett szempontok mind nagyon reflektorfényt kaphatnak a jövőben a megbeszélések során.

Izraelben most úgy tűnik, minden az arab pártok hozzáállásán múlhat. Előzetesen a szekuláris arab pártcsoport kijelentette, hogy a koalíciót nem tartják lehetőségnek egyetlen blokkal sem, de a külső támogatást igen. Mindez a kisebbségi kormány lehetőségét veti fel, ám rendkívül viszontagságos vezetés mellett, ráadásul az ellenzékbe szoruló radikális jobboldali erők folyamatosan arra a narratívára tudnák építeni a kampányukat, hogy az új vezetés az arabok zsarolásától függ. Mivel az ellenzéki csoportosulásban is vannak karakteres jobboldali álláspontot képviselő erők, ezért az a kérdés, hogy fontosabb tud-e maradni a Netanjahu elleni fellépés a jövőben, vagy az arab formációkkal való együttműködés akkor stigmát okoz, ami bedöntheti a teljes együttműködést. Trump megnyilvánulásai ezzel szemben azt erősítik, hogy érkezhet kívülről is olyan hatás, ami befolyásolja a kormányalakítás kimenetelést.

Az biztos, hogy a választások önmagában még nem válaszoltak meg semmit.

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