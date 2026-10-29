Új stratégiát választott Oroszország: második világháborús módszerhez nyúlt Moszkva

Moszkva jelentős élelmiszer-exportőr, mindenképpen meg akarja tartani a legfontosabb közel-keleti és ázsiai felvevőpiacait. A hagyományos exportútvonalak azonban veszélyessé váltak: a Fekete-tengeren drónháború dúl, a Balti-tengeren pedig NATO-razziák veszélyeztetik a forgalmat.
Oroszország most a sarkvidék felé, az Északi-tengeren kezdett exportálni, az állam rendkívüli támogatásokkal segítette a vasúti szállítást az ország déli, termékeny régióiból a murmanszki kereskedelmi kikötőbe. Az egyik legnagyobb orosz kereskedőház, a Demetra Holding közlése szerint
már meg is kezdték a gabona első, 3400 tonnás tételének berakodását.
Hajózási adatok és piaci források szerint a végső szállítmány eléri a 28 ezer tonnát, a búzát pedig a marokkói Casablanca kikötőjébe szállítják.
A Moszkvától közel kétezer kilométerre északra, a norvég határ közelében fekvő Murmanszk semleges vizeken keresztül közelíthető meg.
A kikötőnek komoly történelmi szerepe van, a második világháború alatt ugyanis a szövetséges konvojok ezen az útvonalon juttatták el az utánpótlást a Szovjetunióba.
A létesítmény vezetése szerint a hagyományos exportútvonalakat érintő korlátozások közepette Murmanszk gyors alternatívát kínál az orosz termelőknek a külpiacok eléréséhez.
Oroszország az utóbbi időben elsősorban a balti-tengeri kikötőkbe irányította át a tengeri kereskedelmét. Szeptemberben ezeken a pontokon 1,2 millió tonna gabonát rakodtak be, ami a teljes tengeri gabonaexport több mint 60 százalékát tette ki. A megnövekedett forgalom miatt a vállalatok már a műtrágya- és szénterminálokat is átalakítják a gabona fogadására.
A balti-tengeri útvonal ugyanakkor biztonsági kockázatokat rejt Moszkva számára, mivel Oroszországon kívül a térség összes part menti állama a NATO tagja, a Kreml egyes tisztviselői pedig már figyelmeztettek az európai szövetségesek esetleges ellenséges lépéseire. Bár a szintén orosz gabonát importáló Törökország korábban megpróbált tető alá hozni egy tűzszünetet a fekete-tengeri szállítások helyreállítása érdekében, Moszkva világossá tette, hogy már nem érdekelt egy újabb fekete-tengeri gabonaalkuban.
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